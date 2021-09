A tálibok már civileket gyilkolnak az eddig ellenálló Pandzsír-völgyben is

Legalább húsz civil áldozata lehet a tálibok és az ellenzéki erők harcainak a Pandzsír-völgyben, írja a BBC. A völgyben teljesen megszakadt a kommunikáció, ami megnehezíti a tudósítást, de a BBC állítja, bizonyítékaik vannak, hogy a tálibok ígéretük ellenére gyilkosságokat követtek el.

Felvételük van például arról, hogy Pandzsírban az út szélén egy férfit körbeállnak tálib harcosok, majd eldördül egy lövés, a férfi pedig a földre rogy. A videóból csak egy állóképet tettek közzé. Az nem világos, hogy a férfi a hadsereg tagja volt-e vagy sem, de a BBC azt írja, a videón szereplő járókelők szerint civil volt.

A lap úgy tudja, Pandzsírban már legalább húsz hasonló haláleset történt, az egyik áldozat egy bolttulajdonos, akinek két gyereke volt. A tálibok őt azzal a váddal tartóztatták le, hogy sim-kártyáka árult az ellenállás harcosainak. A BBC szerint holttestét napokkal később dobták ki az otthona közelében. Szemtanúk szerint a testén kínzások nyomai látszódtak.

Tálibok pózolnak a fegyvereikkel a Pandzsír-völgyben Fotó: BILAL GULER/Anadolu Agency via AFP

A tálibok augusztus 15-én vonultak be Kabulba, és bejelentették, hogy ellenőrzésük alá vonták az ország teljes területét, kivéve a fővárostól északra fekvő Pandzsír-tartományt, amelyet az Ahmed Maszúd vezette Nemzeti Ellenállási Front uralt.

Pandzssírra a tálibok a korábbi, 1996-tól 2001-ig tartó uralmuk alatt nem tudták kiterjeszteni hatalmukat. A mostani ellenállást az afgán hadsereg régióba menekült alakulatai és a helyi erők alkotják. A hatalomból elűzött afgán kormány tagjai közül is többen oda menekültek.

Most azonban úgy tudni, az emberek innen is menekülnek, a völgyben már hosszú kocsisorok kígyóznak, és amióta megjelentek a tálibok, már itt is élelmiszer- és gyógyszerhiány van. (BBC)