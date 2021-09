Felélesztenék a gyapjas mamutokat, hogy helyreállítsák az ökoszisztémát a tundrán

Egy tudósokból és vállalkozókból álló csapat hétfőn bejelentette, hogy létrehoztak egy céget Colossal néven, tervük pedig „a gyapjas mamut genetikai feltámasztása”.

Teljesen komolyan azt tervezik, hogy DNS-mintákból feltámasztják a gyapjas mamutot, hogy abból több ezer(!) példányt telepítsenek vissza a szibériai tundrára. (Több feltételezés is él, hogy a gyapjas mamut mikor és miért halt ki: vannak, akik szerint egszerűen levadászták őket az őseink, mások szerint pedig a legutóbbi jégkorszak utáni felmelegedés miatt haltak ki teljesen.)

George Church, a Harvard Medical School biológusa nyolc éve foglalkozik a mamutok felélezstéséhez szükséges technikán. Szerinte a mostani cégalapítás „egy fontos mérföldkő”, ami majd „mindent megváltoztat a világon”.

Fotó: LEONELLO CALVETTI/SCIENCE PHOTO/Science Photo Library via AFP

A Colossal elvileg nem azért tervezi a mamutok felélesztését, hogy egyfajta Jurassic Parkot hozzanak létre, hanem mert Szibériában és Észak-Amerikában, ahol ezek az állatok egykor legeltek, most a tundra gyorsan melegszik, erre pedig Church szerint „a mamutok elméletileg megoldást jelenthetnek”.

A tundrát most legnagyobb részben moha fedi, a mamutok korában ez füves terület volt, egyes kutatók pedig úgy gondolják, a mamutok „az ökoszisztéma mérnökeiként a moha feldarabolásával, a fák kidöntésével és az ürülékükkel trágyázva” tartották fent a füves területeket.

Orosz ökológusok korábban a tundrára bölényeket telepítettek abban a reményben, hogy majd ők újra füves területté alakítják a helyet, de Church szerint a bölényeknél sokkal hatékonyabbak lennének a gyapjas mamutok, aminek utolsó példányai körülbelül négyezer évvel ezelőtt haltak ki teljesen. Azt reméli, a helyreállított füves területek megakadályoznák a talaj olvadását és erodálódását, egyben pedig elzárnák a hőcsapdaként működő szén-dioxid kibocsátását is.

A tudósok azon dolgoznak, hogy elefántembriót hozzanak létre, aminek génállományát úgy módosítanák, hogy az egy mamutéhoz hasonlítson. Ehhez egy elefánt petesejtjében a DNS-t egy mamut DNS-ével kellene helyettesíteni,a gond csak az, hogy elefántból még soha senki nem szedett ki petesejtet. Emiatt arra az esetre is kitaláltak egy megoldást, ha ez nem működne: azzal is kísérleteznének, hogy őssejtekké alakítsanak egy teljesen közönséges elefánt-szövetet, abban a reményben, hogy annak segítségével embriókat tudjanak majd létrehozni a laboratóriumban.

Church először azt tervezte, hogy az embriókat elefántokba ültetnék be, de ez több okból is gond lehet: egyrészt korábban soha senki nem végzett elefántokon mesterséges megtermékenyítést, másrészt ha össze is jönne, rengeteg „béranyára” lenne szükség, ami gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Emiatt úgy döntött, készít egy mesterséges mamut-méhet, amit őssejtekből növesztett méhszövettel bélel ki. Ehhez egy akkora méhet kell létrehozni, ami elég ahhoz, hogy nagyjából két évig elférjen benne a fejlődő mamutmagzat.

Ha a mamutok felélesztése nem is jön össze, a Colossal tervei arra is jók lehetnek, hogy segítsenek a súlyosan veszélyeztetett fajokon például azzal, hogy olyan génekkel ruházzák fel őket, amelyek ellenállnak bizonyos kórokozóknak, vagy amelyek segítségével jobban ellenállnak a klímaváltozás okozta hőségnek és szárazságnak. (New York Times)