Szerbiában romlik a járványhelyzet, sok az oltásellenes

Egyre aggasztóbb a járványhelyzet Szerbiában, és további romlás várható, a következő két hétben jelentősen nő majd az új fertőzöttek száma - jelentette ki Predrag Kon járványügyi szakértő, aki szerint az emberek nem tartják be az előírásokat. Úgy gondolja, a szabálykövetésre komoly pénzbüntetéssel kellene rávenni őket.

A megrekedt oltási kampányról azt mondta, az oltásellenesek nem az észérvekre és a tudományra, hanem kitalációkra építik véleményüket, pedig az oltások jelentősen csökkentették a komoly megbetegedések és halálozások számát.

Egy egészségügyi dolgozó oltást ad be egy belgrádi oltóponton Fotó: VLADIMIR ZIVOJINOVIC/AFP

Mirsad Djerlek egészségügyi államtitkár is arról beszélt a napokban, hogy az oltáselleneseket nem lehet meggyőzni, mert nem hallgatják meg a tudományos érveket. Szerinte mindenki látja, hogy napról napra nő az új fertőzöttek, a kórházba kerülők, a lélegeztetőgépre kerülők és a halottak száma, ami bár valamennyire megnövelte az első oltást felvevők számát, a vakcinát továbbra is sokan elutasítják.

A kórházak vezetői is egyre több betegről számolnak be, és egyre több helyen alakítanak ki megint Covid-részlegeket. A dél-szerbiai Nis klinikai központjának igazgatóhelyettese szerint néhány napon belül eléri a tízezret az új fertőzöttek száma, mert a nyaralásból az iskolába és a munkahelyekre visszatérve exponenciálisan nő a fertőzés lehetősége, így az új fertőzöttek száma is. Arról is beszélt, hogy egyre több fiatal betegedik meg és kerül kórházba, megoldást pedig csak a tömeges immunitás elérése jelenthet, de az országban még csak a nagykorú lakosság felét oltották be.

A regisztrált koronavírusos betegek száma Szerbiában keddre 6249-cel 823 161-re nőtt, a járvány halálos áldozatainak száma pedig az utóbbi 24 órában 27-tel 7575-re növekedett. (MTI)