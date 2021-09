Komoly viszály tört ki a tálib felsővezetésben

A BBC kabuli értesülései szerint komoly vita tört ki a tálibok felsővezetésében: a talibán mozgalom egyik megalapítója, a dohai béketárgyalásokon a tálibokat képviselő Abdul Gáni Baradar molla különbözött össze nagyon hevesen az ideiglenes kormány egyik tagjával.

Baradar napok óta nem tűnt fel a nyilvánosság előtt, azóta szólnak híresztelések arról, hogy komoly nézeteltérések vannak a tálibok között az ideiglenes kormány összetételéről. A tálibok korábban hivatalosan cáfolták, hogy belső viszályok lennének köztük.

A győzelmet éltető tálib vezetők vasárnap, alul középen Abdul Ghani Baradar Fotó: EyePress via AFP

A tálibok augusztusban vették át az irányítást Afganisztánban, miután a nyugati csapatok kivonulása után gyakorlatilag érdemi ellenállás nélkül foglalhatták el az ország nagy részét. A befolyásos tálib vezetőket bemutató cikkünkben is írtuk, hogy a tálib mozgalmat nem egy egységes mozgalomként kell elképzelni, hanem különböző célú és vérmérsékletű vezetők laza szövetségeként.

A BBC tálib forrásokból úgy értesült, hogy Baradar a menekültekért felelős ideiglenes miniszterrel, Khail Rahman Hakkanival vitatkozott komolyabban össze, aki befolyásos tagja a militáns Hakkani-hálózatnak, melyet az Egyesült Államok terrorszervezetként tart nyilván, és ami a pakisztáni határ közelében hajtott végre támadásokat afgán és amerikai célpontok ellen. Egyes feltételezések szerint ők honosították meg Afganisztánban az öngyilkos merényletek műfaját is. A BBC értesülései szerint miközben a két vezető veszekedett egymással, követőik össze is verekedtek.

Egy Katarban tartózkodó befolyásos tálib szereplő is megerősítette a BBC értesülését, ő úgy tudja, hogy a vita tárgya az ideiglenes kormány összetétele volt. A vitát állítólag táplálja az a kérdés is, hogy pontosan kinek is az érdeme volt Afganisztán elfoglalása. Baradar és a táborába tartózó mérsékeltebb frakció szerint alapvetően diplomáciai sikerről van szó, hiszen ők járták ki a katari tárgyalások során az amerikai kivonulást, míg a Hakkani-csoport és támogatóik egyértelműen a fegyveres ellenállás szerepére helyeznék a hangsúlyt.

A múlt héten, miután Baradar eltűnt a nyilvánosság elől, még azzal kapcsolatban is felmerültek pletykák, hogy már halott. A tálib források szerint viszont csak elhagyta Kabult, és Kandahar városába utazott. Hétfőn megjelent egy hangfelvétel, melyet elvileg Baradar tett közzé, és ezen arról beszél, hogy csak elutazott, de minden rendben.

A tálibok hivatalos csatornáikon közben arról adtak ki közleményeket, hogy nincs is vita, ugyanakkor egymásnak ellentmondó szövegek jelentek meg arról, hogy mit is csinál éppen Baradar.

Az biztos, hogy a tálibok nem szeretik belső ügyeiket a nyilvánosságra tárni: vezetőjük, Omár molla 2013-as halálát csak 2015-ben hozták nyilvánosságra, akkor is csak azért, mert az afgán hírszerzés is pedzegetni kezdte a nyilvánosság előtt. Addig simán adtak ki közleményeket a nevében.