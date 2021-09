109 intenzív ágy van még szabadon Romániában

Egész Romániában 109 intenzív kórházi ágy van még szabadon, ebből 40-et gyerekeknek tartanak fenn, írja a Transindex. Bukarestben mindössze három ágy maradt.

Romániában most a tesztek 15 százaléka pozitív, ami nagyon magas arány. Összehasonlításképp: itthon a növekedés ellenére is 3 százalék alatt van, és utoljára a harmadik hullám lefelé tartó szakaszában érte el a 15-öt. Romániában az oltottság is nagyon alacsony, mindössze a lakosság 27 százaléka kapta meg mindkét oltását, Magyarországon ez 58 százalék.

Oltás Romániában Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

A román operatív törzs javaslata szerint azokon a településeken, ahol az előző két hétben a lakosság több mint 3 ezrelékénél kimutatták a fertőzést, csak uniós covid-igazolvánnyal lehetne kulturális intézményeket, vendéglátóhelyeket, sportlétesítményeket látogatni. Ezt az igazolványt oltással, teszttel vagy frissen gyógyultként lehet megszerezni. A kormánynak még rá kell bólintania a tervre, de a miniszterelnök már utalt rá, hogy támogatja.

Más intézkedéseket, maszkviselést, létszámkorlátot is kapcsolnának a 3 ezrelékes határhoz. A vendéglátóhelyek már most is csak éjjel kettőig lehetnek nyitva, és a férőhelyek legfeljebb felét használhatják. (via MTI)