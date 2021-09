Feleslegesen megalázó volt bilincsben elvinni a hálapénzes orvosokat a MOK szerint

„Miután a két kolléganő esetében nem kellett erőszakos cselekménytől, fizikai ellenállástól tartani, a bilincs alkalmazásának célja kizárólag az elrettentés, illetve a nyilvánosság felé való demonstrálás, a példastatuálás lehetett”



- írja a Magyar Orvosi Kamara az Országos Rendőr-főkapitányságnak címzett levelében. A múlt héten a rendőrség bilincsben vitt el két orvost az asszisztenseikkel együtt, mert a gyanú szerint hálapénzt fogadtak el.

Bár a MOK kiáll a hálapénz felszámolása és büntethetősége mellett, úgy gondolják, hogy „az eljárásoknak csak arányos eszközökkel, az emberi méltóságot nem sértve, a felesleges megalázást kerülve kell lefolyniuk”.

Ezért azt kérik, hogy a rendőrség tekintsen el „a feleslegesen megalázó és megszégyenítő intézkedések alkalmazásától”.

Azt is szeretnék, hogy a vesztegetői oldal elleni fellépés is kapjon nyilvánosságot. (via hvg.hu)