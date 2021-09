Három hónapja volt ilyen rossz a járványhelyzet

Május 22. óta nem azonosítottak annyi új koronavírus-fertőzöttet Magyarországon, mint az elmúlt 24 órában. Az operatív Törzs legfrissebb jelentése szerint 479 új fertőzöttet azonosítottak, a jelentés szerint 15580 elvégzett teszttel, vagyis a tesztek pozitivitási rátája május óta először újra meghaladja a 3 százalékot.

Ezek mind aggasztó jelek, ahogy az is aggasztó, hogy június 15. óta most vannak a legtöbben, 353-an kórházban coviddal. Gépi lélegeztetésre 41-en szorulnak, ez az adat is a június közepi állapotokra emlékeztet.

A járványhelyzet meglepően hasonlóan alakul, mint tavaly ilyenkor, a második hullám kezdetén. Pedig akkor védőoltásnak legfeljebb csak híre volt, mostanra pedig a legfrissebb adatok szerint már 5,86 millióan kapták meg legalább a védőoltás első adagját. Ez is jelzi, hogy az aktuálisan terjedő delta variáns mennyivel fertőzőképesebb a második hullámot előidéző vírusváltozatnál. Az ugyanis feltételezhető - hogy így van-e, arról az Operatív Törzs nem közöl adatokat -, hogy a járvány elsősorban az oltatlanok körében terjed. Az legalábbis biztosnak tűnik, hogy kórházba leginkább az oltatlanok kerülhetnek, mert a védőoltások minden klinikai vizsgálat eredményei alapján a súlyos megbetegedést nagyon hatékonyan előzik meg.

Épp ezért volna jó, ha a népesség minél nagyobb része oltatná be magát. Magyarországon azonban júliusban megtorpant az oltási program, azóta jellemzően naponta csak négy-ötezer ember oltatja be magát az első dózissal. Az alapján pedig, hogy az egy, illetve két dózissal beoltottak között háromszázezer fő az eltérés, arra lehet következtetni, hogy több tízezren nem veszik fel az oltás második adagját, pedig egyetlen oltás sokkal kevésbé hatékony.

Az Operatív Törzs nem oszt meg ilyen információkat, mai jelentésükben is fontosabbnak tartották beszámolni Orbán Viktor reggeli rádiónyilatkozatáról, melyben a miniszterelnök arról beszélt, hogy „lesz negyedik hullám, mert nem hiszem, hogy ami elérte a többi országot, nálunk megállna az országhatárnál".