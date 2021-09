Hamar összegyűltek az aláírások, népszavazás jöhet Olaszországban a fűlegalizációról

Csak szeptember 30-án járt volna le a határidő, de egy hét alatt összegyűlt 500 ezer aláírás, így jövőre valószínűleg népszavazást tartanak Olaszországban a marihuána legalizálásáról, írja a CNN.

Ha győznek az igenek, akkor a termesztése, az árusítása és a fogyasztása is törvényes lesz. Utóbbit már most sem büntetik, és orvosi célokra is használható, a vásárlásáért, eladásáért és termesztéséért viszont akár 10 év börtönt is kibaszhatnak.

Termelés Uruguayban Fotó: Matilde Campodonico/AP

Azért is támogatják sokan a legalizációt, mert ezzel óriási csapást mérhetnének a maffiára: most évente több milliárd eurót keresnek az illegális kannabiszpiacon. A legalizálás egyúttal jelentős bevételt hozna az államnak, csökkentené az ügyészségre és bíróságra, illetve a büntetésvégrehajtási intézetekre nehezedő terheket is.