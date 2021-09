A BLM szerint a New York-i éttermek az oltási igazolvánnyal tartják távol a fekete vendégeket

Tüntetést szervez a Black Lives Matter egy népszerű manhattani étterem elé New Yorkban. A rasszizmusellenes csoport szerint a vendéglátóhelyek egy része az egy hete bevezetett oltási igazolványokat használja fel a feketék távoltartására.

A tiltakozást egy múlt heti eset váltotta ki, amikor a rendőrség három texasi nővel szemben intézkedett, az első közlemény szerint azért, mert rátámadtak az étterem munkatársára, aki a védettségüket akarta ellenőrizni. A rendőrség szerint az illetőt többször megütötték, és elszakították a nyakláncát is.

Azóta kiderült, hogy mindhármuknak volt igazolványuk, be is engedték őket, a gond abból adódott, hogy később három férfi is csatlakozott volna hozzájuk. Közülük viszont már csak egy embernek volt oltása.

Fotó: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

A három női vendég, akik feketék voltak, ekkor újból megjelentek a bejáratnál, majd vita alakult ki köztük és az étterem dolgozója között. Az egyik nő ügyvédje azt mondja, az illető rasszista megjegyzéseket tett a vendégekre, négerezett is, és hamisnak vélte az oltási igazolványaikat. Állítása szerint fizikailag is bántalmazta őket.

Az étterem tagadja, hogy a vendégek származása bármilyen szerepet játszott volna a vitában. A három vendéget először letartóztatták, majd szabadon engedték őket, októberben kerülhet az ügy bíróság elé. (New York Times, Guardian)