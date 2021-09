Kevés lesz egy-két nyugdíjas pszichiáter, az Orvosi Kamara szerint sürgősen fejleszteni kell az ellátást

Intézkedéseket sürget a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Pszichiátriai Munkacsoportja az ellátás javításáért.

Az országos kórházfőigazgatónak írt levelükben felidézik, hogy 2020-ban drámaian, 10 százalékkal megugrott az öngyilkosságok száma 2019-hez képest, amivel régóta tartó, csökkenő tendencia tört meg. Eddig csak az országos adatot ismertük, de a szövegből kiderült, hogy Budapesten 30 százalékos volt a növekedés. Ebben nagy szerepe lehet a pszichiátriai ellátás hiányosságainak is, hiszen az öngyilkosságok mögött 90 százalékban pszichés betegség is meghúzódik.

Az ellátórendszer régóta komoly problémákkal küzd, amit a járványhelyzet csak súlyosbított. Sok kórházban innen vonták el legkorábban, és ide adták vissza legkésőbb az ágyakat. A pszichiátriai osztályok egy részét még augusztusban, hetekkel a harmadik hullám lecsengése után is takaréklángon működtették. A járvány alatt végig jellemző volt, hogy csak a legsúlyosabb esetekben tudták befektetni a pácienseket, a telefonos megbeszélések sokszor elmaradoztak, nem tudták figyelemmel követni a gyógyszerek adagolását sem.

Fotó: CELINE GAILLE/Hans Lucas via AFP

A MOK azt írja, sok helyen most is 1-2 nyugdíjas orvos próbál helytállni, és bajban van a szakorvosképzés is, nincs elég orvos, aki oktatna. A szegedi egyetemi központban fél éve műszakos beosztásban dolgoznak a rezidensek, a betegeknek nincs stabil kezelőorvosuk, ami idegen a pszichiátriától. Rövid távú javaslataik:

dolgozzanak ki nemzeti szuicid regisztert és öngyilkosságmegelőző-programot,

adjanak munkadíjpótlékot és kiemelt ügyeleti díjazást,

sorolják a pszichiátriát a kiemelt szakterületek közé,

emeljék a terület finanszírozását.

Hosszabb távon pedig strukturális reformra lenne szükség, ami lehetővé tenné, hogy a kórházi fekvőbeteg-ellátásról egyre inkább az önálló rehabilitációs osztályok, szanatóriumok, közösségi pszichiátriai ellátások felé mozduljanak.

A MOK arra kéri a kormányt, hogy ősszel kezdjék meg a stratégia kidolgozását.