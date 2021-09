Mészáros Lőrinc cége építhet 3,4 milliárdból portát az új paksi atomerőműnek

Egyedüli indulóként, gyorsított, tárgyalásos eljárás keretében Mészáros Lőrinc és Paár Attila cégeinek konzorciuma, vagyis a Mészáros és Mészáros Kft. és a West Hungária Bau Kft. nyerte el a Paks II atomerőmű portaépületére kiírt közbeszerzési pályázatot, 3,4 milliárd forint értékben.

Földmunkák a Paksi Atomerőmű meglévő blokkjaitól északra, azon a területen, ahol a Paks II. blokkjai épülnek majd. Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Egyesek talán fennakadhatnak azon, hogy mi az anyám kínja kerül 3,4 milliárd forintba egy portán, de jegyezzük meg, hogy egy atomerőmű kiemelt biztonságú létesítmény, így például szükség lesz előszűrő épületre is. A praktikumot szolgálja a kerékpártároló, a szépséget pedig az, hogy még térburkolat is lesz, ha már a széles baráti kör egy fontos része éppenséggel annak a termelésével foglalkozik.

Továbbá építeni kell csatlakozó utakat is, és különben is, a kiíró eleve 3,3 milliárd forintra árazta be a munkát.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. azzal indokolta az egyszereplős, gyorsított eljárás keretében lebonyolított "közbeszerzést", hogy a korábban ugyanilyen tárgyban indult beszerzési eljárás eredménytelen lett, az idő pedig sürget. Hogy mihez képest, az a közleményükből nem derült ki, pedig a valóságban az Országos Atomenergia Hivatal még nem is engedélyezte az erőmű terveit. A pénzköltést ez persze eddig se akadályozta, eddig már 120 milliárd forint ment el, bár mostanáig csak az építkezéshez szükséges épületeknek foghattak neki, mert az atomerőmű még mindig nem épülhet. (Átlátszó via Telex)