Orbán Viktor azért nem beszél a hatvanpusztai birtokról, mert nem akar beleszólni a szülei dolgaiba

A jobbikos Szilágyi György a parlamentben rákérdezett a miniszterelnöknél, hogy miből telik neki és az Orbán családnak egy „kacsalábon forgó” kastély építésére, „ami 6700 négyzetméteren különböző luxussal: mélygarázzsal, lifttel, kazettás mennyezetű aulás könyvtárral rendelkezik”. A HVG arról írt, hogy Orbán Viktor apjának hatvanpusztai birtokán épülő majorság hetekig képes ellátni magát energiával, ha elvágják a külvilágtól.



Orbán Viktor provokációnak minősítette a kérdést. „Van egy vagyonnyilatkozatom, 30 éve az ország nyilvánossága előtt élek, minden egyes mondata a vagyonnyilatkozatomnak ellenőrizhető, azok pontos képet adnak a saját életemről. A kérdését rossz helyre címezte, üzleti ügyekkel, senki másnak az üzleti ügyeivel nem foglalkozom. Nekem magamnak ilyen üzleti ügyeim nincsenek. Egyetlen elvárás van minden üzletemberrel szemben: fizessék be az adót és tartsák be a törvényeket. Én pedig itt maradok, és továbbra is parlamenti képviselőként fogok dolgozni, és azoknak a kenyerét fogom enni, akik parlamenti képviselőként az megkeresik.



Nem megyek el üzletembernek, összekever engem a szövetségeseivel. Az a baloldalon szokás, hogy a miniszterelnökök milliárdosok, és mindenfajta gyanús politikai és gazdasági ügyletekbe keverik magukat és a pártjukat. Ez nálunk nem szokás”

- mondta fel az ilyenkor szokásos válaszát Orbán Viktor.

Majd a hatvanpusztai birtokra visszatérve elmondta: