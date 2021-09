HVG: A hatvanpusztai birtok hetekig képes ellátni magát energiával, ha elvágják a külvilágtól

„Nem száz vagy kétszáz éve, egy arisztokrata vidéki kastélyban tett utazást írtunk le, hanem annak a vendégnek a megérkezését, aki az Orbán család hatvanpusztai birokára nyer majd bebocsátást” - írja a HVG a cikkében, amelyet egy vázlatterv alapján írtak. A rajzokon megtalálható a birtok teljes felmérése, szintrajza, meglévő és tervezett közművei. Valószínűleg ezt mutatták meg a tervezés során a megrendelőnek.



Kiderül belőle, hogy Hatvanpusztán lesz majd

egy portaépület,

egy fasor a több száz méteres bevezetőút mentén,

angolkert,

könyvtár,

egy orangerieből és egy üvegházból álló pálmaház,

saját tavacska,

klubház,

kápolna

Egy rejtélyes „rom” is feltűnik a jelölések között és légifelvételek alapján kivehető, hogy annak a helyét is körbe kerítették már a munkások. Elképzelhető, hogy egy olyan műromról van szó, amilyet a XIX. században több tájképi kertbe is építettek.

A díszek mellett egy aggregátorházat is építettek egy 20 ezer literes gázolajtartállyal. Ez a mennyiség hetekig gondoskodhat arról, hogy a komplexum öneállátó legyen akár egy katasztrófa esetén is.

A HVG megjegyzi: „Orbán Viktor vagy hazudott, amikor azt mondta, majorság lesz a hatvanpusztai komplexum, vagy az édesapja verte át.”