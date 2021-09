Átviteti az önkormányzat váróterébe a fideszes elődje idején vásárolt drága bútorokat Tatabánya polgármestere

Közösségi oldalán jelentette be szerdán Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere, hogy az előző, 2019 előtti városvezetés idején beszerzett drága bútorokat áthelyezik oda, ahol az ügyfélfogadásra érkező tatabányaiak tudnak rajtuk várakozni.



Az oldalára feltöltött videóban a polgármester arról beszélt, mivel átlátható és korrupciómentes önkormányzatot ígért, megindítottak egy átfogó ellenőrzést, mely során átnézték a korábbi évek önkormányzati elszámolásait. Szücsné Posztovics a videóban azt állítja, hogy azt az irodát, ahol most is épp dolgozik, elődje, a fideszes Schmidt Csaba 2017-ben 40 millió forintért újíttatta fel. A polgármester megmutat egy ülőgarnitúrát is, ami elmondása szerint 2,6 millió forintba került:

De előkerül egy szőnyeg is, ami félmillió forintba került. A polgármester a videóban azt ígéri, hogy ezeket a berendezési tárgyakat leviteti a városháza aulájába, a recepció elé, hogy ha már a tatabányai önkormányzat költségvetéséből vették meg ezeket, akkor legalább üldögélhessen rajta mindenki. Beszélt arról is, hogy a 40 milliós felújítás azért különösen kirívó, mert tavaly öt irodát újítottak fel a városházán 7 millió forintból.

A tatabányai önkormányzat a napokban azért került be a hírekbe, mert a városban teljesen szétszakadt az amúgy is törékeny helyzetben lévő ellenzéki összefogás. Erről pár napja részletesen is írtunk.