Szétszakad a tatabányai ellenzéki összefogás

Tatabánya ellenzéki polgármestere három másik képviselővel együtt kilép az Összefogás frakcióból.

Nyáron kétszer is előfordult, hogy többen a városvezetéssel szemben szavaztak. Egy DK-s képviselő távozott a pártjából.

A polgármester, Szücsné Posztovics Ilona most az MSZP-től várja, hogy határolódjon el saját embereitől.

A helyi MSZP elnöke még nem tudja, mi lesz az új frakcióval, de nem örül az időzítésnek, és úgy látja, az elvileg független polgármester beállt a DK-hoz.

Az elmúlt hetekben tovább éleződött a konfliktus a Tatabányát irányító ellenzéki koalíció tagjai között. Júliusban két MSZP-s és egy DK-s képviselő a Fidesszel közösen mentett meg egy önkormányzati céget a szorosabb kontrolltól, amire a polgármester szerint a gyanús gazdálkodás miatt lett volna szükség. A DK-s képviselő másnap kilépett a pártjából.

Szücsné Posztovics Ilona polgármester akkor még azt nyilatkozta, nem tart attól, hogy megbénulna a döntéshozatal, a képviselők „nem fognak merni a város ellen dönteni”. Mostanra odáig fajult a helyzet, hogy bejelentette,

négyen kilépnek a frakcióból, és a következő ülésen újat alakítanak, mert „politikai kalandorokkal” nem lehet együtt dolgozni. Vele tart az alpolgármester, Lusztig Péter (DK), Balogh Ferenc (Jobbik) és Renczes Dávid (Párbeszéd). Biztosan kimaradnak a júliusi átszavazók, az ex-DK-s Hoffer Dávid és a két MSZP-s. Egyikük, Nagy Béla valójában már tavaly kilépett, de az még nem hozott látványos szakítást. A másik MSZP-s, Fekete Miklós pedig 2019-ben még alpolgármesterként kezdett, de aztán úgy összekülönböztek Szücsnével, hogy a polgármester visszahívta a posztjáról.

A testületben ül még két MSZP-s, velük nem tudni, mi lesz. Beszéltünk a helyi MSZP elnökével, Takács Péterrel (aki nem képviselő), de ő sem tudta megmondani, hogy párttársai beülnének-e az új frakcióba. „Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a polgármester asszonyt támogassuk. Ez az elvi álláspontunk.”

Viszont szerencsétlennek tartja, hogy a polgármester pont az előválasztás kezdetén hozott ilyen döntést, szerinte jobb lett volna utána leülni, és megbeszélni a dolgokat. Az ellenzéknek már a választások után sem volt stabil többsége a közgyűlésben. Patthelyzet alakult ki, hiszen a mihazánkos képviselővel a fideszesek ugyanúgy 9-en voltak, mint az Összefogás tagjai. Most úgy tűnik, végleg kisebbségbe szorulnak. Szücsné úgy látja, a lakosság továbbra is mellette van, és arra fogja kérni az embereket, hogy kényszerítsék ki a képviselőkből „a város érdekeit szolgáló szavazatokat”.

Elmondása szerint házon belül akarta rendezni a konfliktusokat, de augusztusban ismét többen kiszavaztak a frakcióból. Ekkor egy olyan építkezésről volt szó, ami Natura 2000-es madárvédelmi területet is érintene, közel a kéktúra útvonalához

A beruházó tavaly februárban kereste meg az önkormányzatot, hogy több száz családi házat és lakást, illetve szállodát építene teniszpályával, wellness-részleggel turistáknak, vadászoknak, üzletembereknek. Ehhez a városnak módosítania kellene a településrendezési tervet. Az önkormányzat többször is hiányosnak látta a cég által benyújtott terveket, idén januárban a harmadik változat is beérkezett, de ezt sem látták tökéletesnek.

A képviselők augusztusban úgy döntöttek, hogy ha a cég minden hibát kijavít, támogatni fogják a településrendezési terv módosítását. Fenntartották maguknak a jogot, hogy ha a cég törvényellenesen, vagy az önkormányzat érdekeivel ellentétesen járna el, meggondolhatják magukat. A tervek szerint a beruházás minden költsége a céget terhelné.

A fideszesek és a mihazánkos képviselő mellett a DK-ból kilépett Hoffer Dávid és az MSZP-s Nagy Béla is igent nyomott a tervre. A három másik MSZP-s tartózkodott. Takács Péter erre azt mondta, majd a látványterv és a további részletek ismeretében tudnak végleges döntést hozni. Egyébként harminc éve minden javaslatot támogatnak, ami lakásokat hoz létre a városban.

A testület elé került egy másik verzió is, ami egyszerűen nemet mondott volna az egész beruházásra. Ezt a polgármesteren kívül csak Lusztig, Balogh és Renczes támogatták. Ők elsősorban környezetvédelmi szempontokkal érveltek. Szücsné szerint számolni kell azzal is, hogy az odaköltözők autóval fognak járni, hiszen olyan területről van szó, ami nem kapcsolódik szorosan a városhoz. Ez nemcsak klímavédelmi, hanem közlekedésszervezési gondokat is okozhat. A közgyűlésen azt mondta, zárvány jönne létre, és az is kérdés, hova vihetnék az ott lakók bölcsődébe, óvodába a gyerekeiket.

A polgármester akár népszavazást is el tud képzelni az ügyben, szerinte érezhető, hogy a lakosok nem támogatják az építkezést.

Szücsné: Intézkedjen az MSZP! Helyi MSZP: Szücsné DK-s!

Júliusban Szücsné arra kérte a pártelnököket, mondják meg, hogy őt, vagy a kiszavazó képviselőket támogatják. Mindenkitől, köztük az MSZP-s Tóth Bertalantól is támogató levelet kapott, egyeztetett a párt helyi parlamenti képviselőjelöltjével, Gurmai Zitával is. Viszont hiányolja a konkrét intézkedéseket, a nyilvános elhatárolódást a képviselőiktől.

Szücsnét pártonkívüli, közös ellenzéki jelöltként választották meg két évvel ezelőtt, de az MSZP-s Takács szerint mostanra megszűnt a függetlensége, ugyanis telefonos kampányt indított, amiben Dobrev Klárát támogatja az előválasztáson. Szücsné állítása szerint Karácsony Gergelynek is aláírt, neki is felajánlotta a támogatását, és az ő rendezvényén is részt vett. Ugyanígy aláírt mindkét helyi jelöltnek az előválasztáson.

Nemrég a DK-ból távozó Hoffer is arról írt egy posztban, hogy a DK a saját polgármesterének tekinti Szücsnét, ezért próbálták őt is minden erővel rávenni, hogy „szavazógépként” működjön.

Szücsné a napokban feljelentette Hoffert rágalmazás miatt, aki azt állította, hogy a polgármester a városházán dolgozó édesanyján állt bosszút. A polgármester azt mondta, nem is lett volna joga kirúgni őt, nincs hatása a munkájára, és időközben magától mondott fel.

Címlapkép: A tatabányai turul emlékmű.Bodnár Boglárka/MTI/MTVA