Semjén törvénymódosításával több értékes ingatlant adnának az SZFE alapítványának

Újabb értékes budai ingatlanokat kaphat meg az SZFE és a fenntartó Színház- és Filmművészetért Alapítvány.

Kedden került fel a parlament honlapjára Semjén Zsolt több jogszabályt módosító javaslatcsomagja, amit a Napi.hu vett észre. Eszerint az állam tulajdonából ingyen az SZFE alapítványához kerülne „közfeladatai ellátásának elősegítése céljából” az eddig a Petőfi Irodalmi Múzeum tagintézményeként működő Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI), az OSZMI kiállítóhelyeként működő Bajor Gizi Színészmúzeum az ingóságokkal együtt, valamint a színészmúzeum mellett egy külön helyrajzi számon lévő, beépítetlen terület.

A három ingatlanból kettőt, a színészmúzeum melletti területet és az OSZMI épületét a törvénytervezet szerint az alapítvány el is adhatja, a bevételt pedig az „alaptevékenységét szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani”. Működési költségek finanszírozására nem használható fel az összeg.

Már korábban az SZFE tulajdonába került az államtól az egyetem Szentkirályi utcai és a Vas utcai épülete, az Akácfa utcai kollégiumi ingatlan és a Rákóczi úti, Uránia Nemzeti Filmszínháznak is otthont adó ingatlan. Az alapítvány megkapta az Urániát működtető Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. üzletrészeit is. (Napi.hu via 24.hu)