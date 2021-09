Bolsonarónak karanténba kell mennie, mert koronás lett az egészségügyi minisztere, aki elkísérte az ENSZ-találkozóra

Jair Bolsonaro brazil elnök és küldöttsége önkéntes karanténba vonul, miután hazatérnek New Yorkból, ahol az ENSZ Közgyűlés általános vitáján vettek részt - ismertette szerdán Stéphane Dujarric ENSZ-szóvivő.

„A tagállam megerősítette, hogy a teljes küldöttség úgy döntött, tizennégy napra karanténba vonul” - mondta Dujarric.

A háttérben az áll, hogy pozitív lett New Yorkban Marcelo Queiroga brazil egészségügyi miniszter tesztje, mindössze néhány órával az után, hogy elkísérte az elnököt az ENSZ Közgyűlés általános vitájára.

Egybehangzó brazil sajtójelentések szerint Bolsonaro már szerdán visszaérkezett Brazíliába, Queiroga azonban továbbra is New Yorkban van elkülönítve. Mindemellett nem tudni, hogy a brazil delegáció hány tagja maradt még az amerikai nagyvárosban.

Jair Bolsonaro. Fotó: POOL/Getty Images via AFP

A világszervezet közölte, hogy jelenleg próbálják felderíteni, hogy a küldöttség tagjai mely diplomatákkal, ENSZ-alkalmazottakkal, illetve állam- és kormányfőkkel kerülhettek kapcsolatba. Egyelőre nem tudni, hogy vannak-e további fertőzöttek.

Queiroga, akit legalább egy adag vakcinával már beoltottak, Twitter-oldalán az utóbbi napokban több felvételt is közzétett Jair Bolsonaróval, illetve feleségével, Michelle Bolsonaróval, valamint befektetési alapok képviselővel történt találkozóiról. A brazil miniszter Boris Johnson brit kormányfővel is egyeztetett, akit nem sokkal később Joe Biden amerikai elnök fogadott a Fehér Házban.

„Covid-intézkedések vannak hatályban, amelyeket a miniszterelnök betartott” - ismertette a Downing Street szűkszavú nyilatkozatában a teljes körűen beoltott Boris Johnsonra utalva.

Bolsonarót számos bírálat érte a járvány kezelése miatt, miután eleinte bagatellizálni próbálta a koronavírus jelentette veszélyt. A Reuters hírügynökség azt írja, hogy dicsekedett azzal is, hogy nem oltatja be magát, és annak ellenére oltatlanul vett részt az általános vitán, hogy az ENSZ azt kérte, hogy mindenki oltassa be magát, mielőtt New Yorkba utazik. Beszédében az ENSZ-ben is arról beszélt, hogy nem támogatja az oltási útlevél bevezetését, és kitart amellett, hogy a vírust vitatott hatású készítményekkel, például a malária elleni hidroxiklorokinnal kezeljék.

Arról is beszélt, hogy a brazil oltási kampány sikeres, és novemberig mindenki beoltathatja magát, aki szeretné. A Reuters arra is kitér, hogy

miután New Yorkban az éttermekben oltatlanok nem fogyaszthatnak, Bolsonaro és kísérete a járdán állva pizzázott vasárnap.

Brazíliában több mint 21 millió fertőzöttje és 591 440 halálos áldozata van a koronavírusnak a Johns Hopkins baltimore-i egyetem legfrissebb adatai szerint. A latin-amerikai ország második a Covid-19 halálos áldozatainak rangsorában. (MTI)