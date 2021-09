Már több mint 270 ezren szavaztak az előválasztáson

Rekordközeli számban voksoltak a magyarok csütörtökön, de attól egy kicsit elmaradt a részvétel az előválasztás negyedik napján - olvasható az Országos Előválasztási Bizottság közleményében.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Csütörtökön több mint 63 ezren adták le szavazatukat sátorban, interneten több mint 8 ezren. Összesen tehát a nap folyamán 71 321 fő adta le a voksát a miniszterelnök-jelöltre és az előválasztás képviselőjelöltjeire, Összesen már több mint 270 ezren szavaztak.

Az online szavazás továbbra is nehézkes, ezért a bizottság azt kéri, hogy aki teheti, inkább személyesen szavazzon, hogy az interneten felszabaduljanak alkalmak azoknak, akik személyesen nem tudnak szavazni. A következő napokban pótolják a múlt hétvégén elmaradt szavazási alkalmakat is, ezek hamarosan nyilvánosak lesznek az előválasztás honlapján is.