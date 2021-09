Orbán a vidékben látja a magyar létezés természetes és egészséges állapotának biztosítását

A sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetem tanévnyitó ünnepségén Orbán Viktor arról beszélt, hogy meg kell végre adni a magyar vidéknek, ami jár neki. Ez az egyetem annak a gigantikus vagyonkiszervezésnek köszönhetően jöhetett lérte, amit április végén szavazott meg a kormánytöbbség.

A sárospataki főiskola idén augusztusban vált önálló egyetemmé Tokaj-Hegyalja Egyetem néven, miután levált az egri Eszterházy Károly Egyetemről, és az állam máris egy alapítványnak adta. Az alapítvány elnöke pedig az egyetemek kiszervezését kormánybiztosként levezénylő Stumpf István lett. Ráadásul a közalapítvány az ingatlanok mellé megkapja az állami Grand Tokaj Zrt. részvényeit is. Az alapítvány kormányzati juttatásból kötvényeket vásárol az államkincstártól, és annak a kamataival gazdálkodhat, ezen felül a következő 5 évben további 1-1 milliárd forintot kap évente.

A szombati rendezvényen Orbán Viktor az MTI beszámolója szerint olyanokat mondott, hogy

a magyar vidék feladata a magyar létezés természetes és egészséges állapotának biztosítása. Ideje végre rendezni Magyarország tartozását a vidékkel szemben, helyre kell állítani azt a méltóságot és azt az erőt, amelyet elvettek a magyar vidéktől.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Azt mondta, most „egyetemet is avatunk, adósságot is rendezünk„. „Micsoda dolog az, hogy csak most létesül önálló egyetem azon a helyen, amit a Bodrog parti Athénként is emlegettek egykor; szinte bűn, sőt egyenesen hiba, hogy eddig nem volt önálló egyetem abban a városban, ahol a magyar szellem oly régóta otthonra talált.”



A megjelenésnek a miniszterelnök azzal adott súlyt, hogy itt adta meg az adatait a saját pártja ellenzékellenes aláírásgyűjtőívén: