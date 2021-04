Megszavazta a parlament, hogy alapítványokba szervezzék ki a közvagyont

Elképesztő mennyiségű közvagyon került ki az állam kezéből kedd délelőtt, amikor a parlament kormánypárti többsége megszavazta a vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényeket.

Összesen 12 egyetem került alapítványi vagy egyházi fenntartásba, de ezen kívül az állam értékes ingatlanokat és részvénycsomagokat is átadott. Az alapítványokat irányító kuratóriumok tagjait a kormány ezután nevezi ki, de az eddigi gyakorlatból látszik, hogy ezeket általában miniszterekkel, fideszes képviselőket vagy megbízható káderekkel töltik fel. Később pedig az alapítói jogok is átszállnak az alapítványra, így az új tagokat már ők választhatják meg. Az Alaptörvényt pedig decemberben direkt úgy módosították, hogy az alapítványi rendszerhez csak kétharmados többséggel lehessen hozzányúlni. Ráadásul a nekik juttatott vagyon vagy támogatás sem számít már közpénznek. Az egyetemek átszervezésébe pénteken az Európai Bizottság is belekötött, amikor Orbán a pénzek elosztásáról tárgyalt.

A kiszervezés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az intézményekkel ezután az adófizetőknek ne lenne dolga, hiszen csak egy részük kapott részvénycsomagokat a működéshez. A többieket továbbra is az államnak kell finanszíroznia. A törvény szerint ezek a költségvetés tervezésekor előresorolt tényezőnek számítanak. Ahogy erről korábban Magyari Péter kollégánk írt: „A fideszesek leépítik az államot, félelmükben, hogy elveszthetik az irányítását. Ezzel megőrizhetnek hatalmi pozíciókat, de végső soron a magyar államot gyengítik meg, és a demokratikus ellenőrzés lehetőségét csorbítják.”

Nem marad vidéken állami egyetem

A keddi szavazással szegedi egyetem a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány fenntartásába került, pedig tavaly nyáron Palkovics László még arról beszélt, hogy vidéki egyetemek állami fenntartásban maradnak. Mivel az egyetem polgárai itt sem kaptak valódi garanciákat arra, milyen jogaik maradnak a modellváltás után, a döntés nagy feszültségeket keltett az intézményen belül, még a januári szavazás is káoszba fulladt. A fenntartói jogokkal együtt a közalapítvány az egyetem ingatlanjait is ingyen megkapja.

A Pécsi Tudományegyetem pedig az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványhoz került. Itt már az is kiderült, hogy mire számíthatnak, hiszen a kormány Szili Katalint szánná az egyik kuratóriumi tagnak mint nem kormánypárti embert, csakhogy a volt szocialista házelnök az elmúlt 11 évben olyan intenzitással idomult a NER-hez, hogy ma már miniszterelnöki megbízottként dolgozik. A szegedihez hasonlóan pécsi egyetemen is érdemi garanciák nélkül kellett rábólintaniuk a modellváltásra. A két egyetem helyzetéről nemrég riportot is forgattunk:

Az öt karral működő egri Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogait az állam az Egri Főegyházmegyének adja át „a hitéleti, szociális, oktatási és kulturális feladatainak elősegítése érdekében”. A HVG úgy tudja, Palkovics László tavaly ősszel üzente meg az egri érseknek, hogy vegye át a helyi egyetemet, de az egyházban tartottak attól, hogy az SZFE-hez hasonló botrány robban ki. Mivel az intézményben attól tartottak, hogy különben beolvasztanák őket a miskolci egyetembe, megszavazták a fenntartóváltást. Ugyanakkor a tanárok kérték, hogy az alapító okiratba kerüljön be a lelkiismereti és tanszabadság tiszteletben tartása, és hagyják változatlanul a szenátus jogköreit.

A törvény megszavazásával idén augusztus 1-jétől az egyetemhez tartozó gyakorlóiskolát és a gazdasági társaságokat is megkapja jogutódként a létrejövő Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Az egyház összesen ingatlant kap meg, amik között vannak iskolai épületek, kollégiumok, apartmanok, egy parádi tábor és egy sporttelep is.

A felújított Eszterházy tér és az Eszterházy Károly Egyetem épülete Egerben Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Elfogadták azt is, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetem is alapítványi fenntartásba kerüljön. Ehhez az intézmény ingatlanjait is átadja az állam. Szintén egy alapítványra bízták a Dunaújvárosi Egyetemet is az ingatlanjaival együtt, de ugyanígy járt a Budapesti Gazdasági Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, a Debreceni Egyetem és a Testnevelési Egyetem is. Ugyanakkor a Semmelweis Egyetemet megkapó alapítvány az ingatlanvagyon mellé 9 777 658 darab Richter-részvényt is kapott.

A sárospataki főiskola idén augusztusban válik önálló egyetemmé Tokaj-Hegyalja Egyetem néven, miután leválik az egri Eszterházy Károly Egyetemről, és az állam máris egy alapítványnak adta. Ráadásul a közalapítvány az ingatlanok mellé megkapja az állami Grand Tokaj Zrt. részvényeit is. Az eddigi nyilatkozatokból annyi derült ki, hogy a turisztikai és borászati képzést erősítik meg.

A mostani szavazás után csak négy állami egyetem marad: az ELTE, a BME, az NKE és a Zeneakadémia.

Szabad a pálya a politikai kinevezetteknek

Az egyetemek átadásán kívül megszavaztak egy olyan salátartörvényt is, ami lehetővé teszi, hogy a hivatalban lévő polgármesterek is kaphassanak fizetést az egyetemek fölé ültetett alapítványoktól. Ez különösen jól jöhet Kecskemét fideszes polgármesterének, Szemereyné Pataki Klaudiának, akit már beültettek a Neumann János Egyetem fölé helyezett alapítvány felügyelő bizottságába, amiért a polgármesteri fizetése mellé 1,6 millió forintot kaphat havonta.

A kecskeméti polgármesteren kívül Győr fideszes polgármesterét, Dézsi Csaba Andrást is beültették a Széchenyi Egyetemet irányító kuratóriumba, Miskolc ellenzéki polgármesterét, Veres Pált pedig a Miskolci Egyetem fölé helyezett kuratóriumba hívta meg Varga Judit. Az egyetemek átadásáról szóló vitákban a kormánypártiak előszeretettel mutogattak Veres kinevezésére, amivel azt próbálták igazolni, hogy nem csak fideszesek kerülhetnek a kuratóriumokba.

Részvények, birtokok, paloták

Létrehozták a Hauszmann Alapítványt, ami Hauszmann Alajos életművének, építészeti és kulturális hagyatékának gondozásával, amihez egy emlékházat és tudásközpontot is alapítanának. A vagyonkezelő alapítvány erre 10 különböző helyrajzi számon lévő, szentendrei ingatlant kap az államtól.



A Pázmány Péter Katolikus Egyetem épületei a Pest megyei Piliscsabán 2013. július 12-én Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem korábbi piliscsabai kampuszát a Makovecz Campus Alapítvány kapta meg, aminek a javaslat szerint „a pedagógus, egészségügyi és szociális kötelező ágazati továbbképzések fejlesztése, a továbbképzéseken résztvevők támogatása, a piliscsabai egykori egyetemi campus épületeinek megóvása a nemzeti identitástudatot és összetartozást erősítő, értékmegőrző, tudományos és társadalmi feladatok” ellátása lesz a feladata. A törvény szerint a Makovecz-épület egy tudásközpontként működne tovább, ahol oktatási és tehetséggondozási feladatokat látnának el, és működésével erősítené és fokozatosan bővítené a humán tudományterületet.

Az állam maradék MOL-részvényeit (42 977 996 darab) is egy külön alapítványba szervezték ki. A Mol-Új Európa Alapítvány célja elvileg a sport, a kultúra, az egészségügy és a környezetvédelem támogatása. Ezzel a közalapítvány gyakorlatilag átveszi a MOL támogatási rendszerét.

A jelenleg Lázár János irányítása alatt álló Mezőhegyesi Ménesbirtok és Tangazdaság legelőit, erdeit, szántóit a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány vagyonkezelésébe adja az állam. Valamit az állami tulajdonú területek mellé a közalapítvány indulótőkeként megkapja a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. 100 százalékos részvénycsomagját is.

Létrejön a Magyar Kultúráért Alapítvány is, ami tulajdonképpen a Demeter Szilárd köré szervezett intézmények ingatlanvagyonát kapja meg. Így az alapítványhoz került a Petőfi Irodalmi Ügynökség, a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. és a Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft is, amikkel együtt jár a a Zichy-kastélyt és a Hajógyári-sziget déli része, a Bem rakpartra néző Andrássy-palota, a zsennyei, szentendrei, mártélyi, galyatetői, kecskeméti és hódmezővásárhelyi alkotóház, a nemrég felújított Szentendrei Régi Művésztelep és a Hódmezővásárhelyi Művésztelep.

Szerencsejáték, dohánykereskedelem, végrehajtók, felszámolók

Létrehozták a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságot is. Bár ez a törvény nem közvetlen vagyonátadásról szól, de itt is tetten érhető az a logika, ami szerint a mostani kormány kinevezettjei bőven a cikluson átnyúlóan ellenőrizhetnének bizonyos állami feladatokat. Októbertől ez a hatóság foglalkozik:

a dohánytermék-kiskereskedelem engedélyezésével, hatósági ellenőrzésével, felügyeletével és szabályozásával;

az önálló bírósági végrehajtói szervezetrendszer, illetve a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar feletti felügyelet gyakorlásával és szabályozásával;

a szerencsejáték-szervezés engedélyezésével, hatósági ellenőrzésével, felügyeletével és szabályozásával,

és felszámolók felügyeletével, hatósági ellenőrzésével és szabályozásával.

Ezen felül pedig az állam nevében megköti a koncessziós szerződéseket.

Az elnöki vagy az elnökhelyettesi posztokra még csak pályázatot sem kell kiírni. A felügyeleti hatóság központi költségvetési szervként működik majd, aminek az vezetőjét Orbán Viktor 9 évre nevezheti ki. Ha ez lejár egyszer újra kinevezhető. A négy elnökhelyettest szintén az elnök választja maga mellé kilenc évre. A hatóság elnökét a miniszterrel, az elnökhelyettesét a közigazgatási államtitkárral azonos juttatások illetik meg.