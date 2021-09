Kásler Miklós sem tudta azt mondani, hogy sikeres lett volna a kifejezetten az időseket megcélzó augusztusi oltási akció

Augusztus elsején indult az az akció, amivel a kormány az idősek oltottsági arányát emelte volna magasabbra. A bejelentés szerint háziorvosokat és medikusokat vontak be, hogy személyesen győzködjék azokat az időseket, akik nincsenek még beoltva. Erre valóban szükség lenne, mert a kezdeti eredmények után jelentősen lelassult a legveszélyeztetettebbek oltottsága, nagy százalékban nincsenek beoltva.

Erre az akcióra kérdeztek rá Kásler Miklósnál a Magyar Nemzetben megjelent interjúban. A miniszter pedig nem tudta azt mondani, hogy komoly eredményeket értek volna el.

„MN: Eredményesnek bizonyult az idősebbeket célzó oltási akció?



Kásler: A háziorvosok és a medikusok oltatlanokat megkereső látogatása azt mutatta, hogy tényekkel, tettekkel és racionális érvekkel is nagyon nehéz az érzelmekre hatni. Nem könnyű megértetni, hogy az oltás felvétele elsősorban a saját érdekükben történik. Így – bár a kormány minden körülmények között az emberi életeket próbálja megmenteni – mindenki saját maga felel az egészségéért. Ha valaki megkapja a fertőzést, és nincs beoltva, súlyosabb lehet a betegség lefolyása, ezért fontos az egyéni felelősség. Az viszont egy másik kérdés, hogy mi a felelősségük azoknak, akik elbizonytalanítják az embereket.”

Ezután jött még a szokásos kör az ellenzék oltásellenességével, ami aligha erős magyarázat, mert hatféle oltás közül lehet már választani.

A számok valóban azt mutatják, hogy nagy áttörést nem hozott az akció. Mármint azok a számok, amiket az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) publikál a nekik megküldött adatokból hetente. (Ezek a magyar koronavírus-oldalon nincsenek fent.)

A 31. héten indult, időseket célzó akció valamennyit emelt az addigi számokon egy pár hétig, de nagy eredményekről tényleg nem lehet beszámolni.

Ha korosztályokra bontjuk le az augusztus elején indult (31. hét) időszakot az utolsó ECDC-s adatokig, vagyis szeptember 13-19-ig (37. hét), nem mutatnak jól a számok.

A 80 év felettiek közül 5 228-an kaptak oltást ebben a hat hétben. Ez ennek a korosztálynak mindössze az 1,2 százaléka. Magas azoknak az aránya (24 százalék, majdnem 105 ezer ember), akik még egyáltalán nincsenek beoltva ebből a korosztályból.

A 70-79 évesek közül 8 376 embert oltottak be ebben a hat hétben. Ez a korosztály 1 százalékát sem teszi ki. Ennél nagyobbat kellett volna lépni, a 70-79 évesek 13,2 százaléka (113 ezer ember) nincs beoltva.

A 60-69 évesek közül 16 558-an kaptak oltást a 31-37. hét között. Ez a korosztálynak az 1,3 százalékát sem teszi ki. A 60-69 évesek 21,5 százaléka nincs beoltva, ez 278 ezer ember.

Összesen 496 ezren nincsenek beoltva a 60 év felettieknél.

Így aztán továbbra is jelentősen el vagyunk maradva az idősek nyugat-európai átoltottságától.

Amikor Orbán Viktor július közepén bejelentette az időseket célzó oltási akciót, azt mondta:

„A második dolog, amit az operatív törzsünk elrendelt, hogy az idősekkel ismét külön kell foglalkoznunk. Most is ők vannak a legnagyobb veszélyben, és egyébként is a szüleinkkel meg a nagyszüleinkkel kell foglalkozni első helyen. Ott föl fogjuk keresni azt a 15 százaléknyi idős embert, aki nem oltatta be magát. 85 százalék beoltatta magát, de 15 százalék – az nagyon sok, százból 15 ember – nem. Szóval őket fölkeressük személyesen, és elbeszélgetünk velük, és megpróbáljuk meggyőzni őket arról, hogy vegyék föl az oltást, ha igen, igen, beadjuk, ha nem, akkor tudomásul vesszük, hogy ők úgy döntöttek, hogy inkább a legnagyobb, akár az életük elvesztésének a kockázatát is hajlandóak futni, de inkább nem oltatják be magukat. Erről lebeszélném őket, de szabad ország vagyunk, úgy döntenek, ahogy jónak látják.”

Arról nincsenek rendszeresen publikált magyar adatok, hogy a kórházban lévők és elhunytak hány százalék volt beoltva. Külföldi adatokból tudni, hogy 90 százalék felett lehet a nem oltottak aránya a kórházakban, és szintén nagyon magas az elhunytaknál azoknak az aránya, akik nem voltak beoltva.

Mindenesetre a hétvégén itthon elhunyt 20 koronavírus-fertőzött között továbbra is nagyon magas az idősek aránya, akiket a legjobban kellene védeni a vírustól. Hogy az egyéb alapbetegségek mennyiben járultak hozzá a halálukhoz, azt ezek alapján az információk alapján lehetetlen megmondani.