Telefonos lehallgatás miatt perelheti Rupert Murdoch médiabirodalmát az egyik Spice Girl

A Spice Girlsből ismert Melanie Chisholm, Shane Lynch, a Boyzone énekese és az S Club 7 egyik tagja, Hannah Spearritt is azzal vádolja Rupert Murdoch médiabirodalmát, hogy lehallgatták a hangpostájukat.

A Spice Girls az 1997-es MTV Awardson - Melanie Chisholm a kép jobb szélén Fotó: ED OUDENAARDEN/AFP

A 90-es évekből ismert popsztárok nincsenek egyedül, az elmúlt 15 évben többen is perelték Murdoch különböző lapjait telefonos lehallgatás miatt. A Guardian azt írja, a Murdoch lapjait érintő ügy most a legfelsőbb bíróságon folytatódik.

A 90-es évek popsztárjai a keresetet Murdoch News Group Newspapers nevű leányvállalata, a Sun és az időközben megszűnt News of the World jogi tulajdonosa ellen nyújtották be. Murdoch az elmúlt években több százmillió fontot fizetett már ki hasonló ügyek rendezésére.

Korábban Harry herceg is azzal vádolta meg a Sunt és a News of the Worldöt, hogy lehallgatták a telefonját, Piers Morgan pedig, aki a Mirrornál dolgozott, korábban arról beszélt, hogy a Mirrornál bevett szokás volt lehallgatni az ismertebb emberek, így például Paul McCartney telefonját. Morgan tagadta, hogy ő valaha is részt vett volna ezekben. (Guardian)