Túl nagy birtokokon, túl sok vegyszerrel mérgezik a földet

Három éve nagy feltűnést keltett a Mérgezett Föld című magyar dokumentumfilm, ami egészen világosan mutatta be, hogyan pusztítjuk el a termőföldjeinket a nagyipari módszereket alkalmazó mezőgazdasággal. Több mint 280 ezren nézték meg a Youtube-on. A film megszólalói a természetes rendszerekben működő anyagkörforgáshoz térnének vissza, mert a föld is egy véges erőforrás, amivel egyáltalán nem gazdálkodunk fenntarthatóan.

A téma alaposabb bemutatására a Mérgezett Föld készítői a héten beszélgetéseket szerveznek, amiket a 444 Facebook-oldalán közvetítünk élőben.

Méretek a mezőgazdaságban

Szeptember 27-én, hétfőn 18 órától Kővári Gábor Mihály, a film rendezője azt járja körbe vendégeivel, milyen környezeti hatása van a Magyarországon is újra kialakult nagybirtokrendszernek. Borsos Béla rendszerökológussal és Dinya László egyetemi tanárral megvitatják, hogy az egybeolvasztott, hatalmas földterületekkel és a több ezer állatot magukba záró telepekkel tényleg hatékonyabbá vált-e a termelés, egészségesebb élelmiszereket lehet-e így előállítani.

Borsos Béla szerint ezeken a helyeken gabonagyárakká vált a föld, anélkül, hogy ráépült volna bármilyen állattartás, másutt viszont csirkegyárak létesültek, anélkül, hogy akár csak egy hektár takarmánynövény lett volna a közelben. Dinya László pedig a vidék elnéptelenedését kutatta korábban, ami szintén a mezőgazdaságban lezajlott centralizáció egyik következménye.

Vegyszerek

Szeptember 29-én, szerdán pedig a Greenpeace két szakértője, Rodics Katalin biológus és Simon Gergely vegyész beszélnek a termelésben használt vegyszerek hatásairól. Azt már a Mérgezett Föld is bemutatta, milyen pusztítást képesek okozni a méhek között, de ezen túl az emberre is hatással vannak. Például az Európai Parlament tudományos szolgálatának 2016-os jelentése szerint bizonyos vegyszerek mérhető IQ-csökkenést okoznak gyerekeknél, és a figyelemhiányos hiperaktivitás megjelenésével is kapcsolatba hozhatók.