A sikereken felbuzdulva már az influenza elleni mRNS-oltást tervezik

Biztatóan alakultak a francia gyógyszeripari óriás, a Sanofi első és második fázisú klinikai tesztjei a covid elleni mRNS-vakcinájukkal, ám ennek ellenére se terveznek beszállni a covid-védőoltások piacára. Indoklásuk szerint ha minden jól halad, akkor is 2022 utolsó vagy 2023 első negyedévében tudnák leghamarabb engedélyeztetni a védőoltást, amikorra számításaik szerint a többi gyártó már akár negyvenmilliárd dózis covidvakcinát is legyárthatna - részben amúgy a Sanofi gyártókapacitásait használva, mert a cég jelenleg bérmunkában a Pfizer, a Moderna és a Johnson&Johnson vakcináját is gyártja.

Thomas Triomphe, a Sanofi globális vakcinaigazgatója 2020. szeptember 22-i frankfurti sajtótájékoztatóján. Fotó: FRANK RUMPENHORST/dpa Picture-Alliance via AFP

A sikeres tesztek alapján azonban belevágnak az mRNS-technológia használatába más patogének elleni védőoltásaik fejlesztésében. Elsőként egy influenza elleni védőoltást terveznek kifejleszteni, reményeik szerint ennek már jövőre megkezdődhetnek a klinikai tesztjei, írja a Stat News.

Thomas Triomphe, a Sanofi globális vakcinafejlesztési igazgatója szerint a covid elleni mRNS-vakcinájuk első-második fázisú klinikai tesztjei igazolták, hogy "az mRNS-platform potens, erős immunválaszt vált ki, és nem jelent kockázatot". Ez alapján most felgyorsítják korábban bejelentett "mRNS-kiválósági központjuk" fejlesztését, ahol a jövőben azon is dolgoznának, hogy a következő világjárvány eljövetelekor nagyon gyorsan fejleszthessék ki a megfelelő mRNS védőoltást.

Az mRNS-technológia sikerén nem csak a Sanofi buzdult fel. Az egyik első mRNS-vakcina fejlesztője, a Moderna már idén júliusban megkezdte az influenza elleni mRNS-vakcinája klinikai tesztjeit. A Sanofi részéről Triomphe azt emelte ki, hogy az mRNS-vakcinák sikere nagyban múlik majd azon, hogy sikerül-e kifejleszteni olyat, amit akár sima hűtőben is tárolni lehet - a jelenlegi mRNS-vakcinák csak mélyfagyasztásban tartósíthatók.