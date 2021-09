Gulyás: már biztosan meglesz az 5,5 százalékos gazdasági növekedés

A kormány szerint olyan forgatókönyv nem lehetséges, hogy az idei növekedés ne érje el az 5,5 százalékot, sőt a pénzügyminisztérium szerint akár a 7,5 százalékot is elérheti, hangzott el a kormányinfón szerdán.

Ez azt jelenti, hogy a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadót visszakapják a 18 év alatti gyereket nevelő családok. Gulyás azt is elmondta, hogy holnap a hadipari reformról tartanak kihelyezett kormányülést Hajmáskéren, ahol egy hadgyakorlatot is bemutatnak a németekkel.

Gulyás szerint az EP tényfeltáró delegációja (LIBE) azért érkezik Budapestre, hogy a magyar Molotov-Ribbentrop-paktum jelöltjeit támogassa. A delegációval a miniszterelnök sem hajlandó találkozni, Gulyás szerint azért, mert a miniszterelnök elfoglalt és ez egy egyébként sem fontos találkozó. A kormánypárti CÖF-CÖKA viszont gúnyosan meghívta a delegációt.

Az RTL kérdésére Szentkirályi Alexandra elmondta, hogy a 12 és 19 év közöttiek több mint 50 százaléka van csak beoltva, a pedagógusoknak pedig több mint 80 százaléka.

A pedagógusok béremelésével kapcsolatban Gulyás elmondta, hogy nincs még kormánydöntés, de január 1-től számíthatnak a pedagógusok béremelésre. A döntés azt követi, hogy szeptemberben kiderült, hogy jövőre 200 ezerre emelik a minimálbért, de a pedagógusok bértábláját továbbra is a 2014-es 101 500 forintos minimálbérhez kötik, ami tarthatatlanná teszi a pedagógusok helyzetét.

Szintén az RTL kérdésére Gulyás elmondta, hogy az állam nem fogja tovább támogatni közpénzből az Antall József Tudásközpontot, mert lezárult a vizsgálat és kiderült, hogy történtek olyan kifizetések, amelyek az erkölccsel nem összeegyeztethetők.

Az RTL újságírója felhívta a miniszter figyelmét, hogy az utolsó kérdés, amit feltett, valójában a Magyar Hang kérdése, akiket továbbra sem engednek be a kormányinfóra. Gulyás ezen először nevetgélt, hogy milyen jól megoldják, majd azt mondta, hogy nem lehet mindenkit beengedni, mert akkor nagyobb terem kéne és nem két és fél óra lenne a kormáyinfó, hanem több. Amikor az RTL újságírója felhívta rá a figyelmet, hogy most is vannak üres székek, akkor Gulyás azt mondta, hogy legutóbb viszont plusz székeket kellett behozni, és nem érzi úgy, hogy ne hangoznának itt el a Magyar Hang nélkül is fontos kérdések.

Cikkünk folyamatosan frissül.