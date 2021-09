Megszünteti az Antall József Tudásközpont állami támogatását a kormány

Ritka esemény a NER-ben: egy milliárdokkal kitömött, fideszes notabilitások által felügyelt intézetet egy tényfeltáró cikk hatására gyakorlatilag eldobott a kormány.

Gulyás Gergely a kormányinfón jelentette be az RTL Klub kérdésére válaszolva, hogy lezárult az Antall József Tudásközpontot érintő minisztériumi vizsgálat, amely arra jutott: „a gazdálkodásuk a törvényi kritériumoknak megfelelt, ugyanakkor nem indokolható kifizetéseket is tartalmazott, köztük olyanokat, amelyek a jó erkölccsel nem egyeztethetők össze”. Az utolsó mondatra külön visszakérdezett a riporter, annyira váratlan volt, de Gulyás aztán elismételte:

„Az állam az Antall József Tudásközpontot nem fogja közpénzből támogatni.”

Gulyás Gergely, aki korábban kuratúriumi tag is volt az AJTK-ban, és Antall Péter Forrás: Gulyás Gergely Facebook-oldala

A Direkt36 májusban mutatta be az egykori miniszterelnök fia által vezetett AJTK működését, amelyet eddig csaknem ötmilliárd forinttal támogatott az Orbán-kormány az adófizetők pénzéből. „Belső dokumentumok, pénzügyi beszámolók és az alapítvány ügyeit közelről ismerő források információi alapján az AJTK vezetése évente 15-20 külföldi munkautazást bonyolított, és ezeken rendszerint luxushotelekben szálltak meg. Időnként alapítványi pénzből költöttek magánkirándulásokra, magánkórházra, professzionális fényképezőgépekre és márkás bőröndökre is.” A 444-en publikált cikksorozat második részéből kiderült, hogy tavaly Antall Péter juttatásaira összesen 82,8 millió forintot fordított az alapítvány, amelyben az igazgató fizetésén kívül az AJTK brüsszeli irodájának irányításáért járó tiszteletdíja és jubileumi jutalma is szerepel.

A Miniszterelnökség mint az AJTK működésének fő támogatója vizsgálatot indított, hogy kiderüljön, a „jó gazda gondosságával” költötte-e a rábízott közpénzt Antall Péter intézete, és a NAV is vizsgálódni kezdett. Szeptember közepén a Direkt36 azt is megírta, hogy az AJTK teljes felügyelőbizottsága, valamint a kuratórium elnöke, Nógrádi György is lemondott.

Mindez nem zavarta Kásler Miklóst, aki még a vizsgálat lezárulta előtt személyesen döntött arról, hogy támogatja Antall Péter készülő fényképalbumának megjelenését. Az AJTK-nak 2,5 millió forintot ítélt meg nyáron a miniszter, hogy „A szubjektív az objektíven keresztül - A rendszerváltás története képekben” munkacímű könyvét kiadhassa.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Boross Péter volt miniszterelnök, illetve mögöttük Antall Péter a néhai miniszterelnök halálának 25. évfordulója alkalmából rendezett emlékkonferencián 2018. december 11-én Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Frissítés, nagyon gyorsan reagált az AJTK, ezzel a közleménnyel:

„A 2021. szeptember 29-ei Kormányinfón történt bejelentés kapcsán az Antall József Tudásközpont köszönetét fejezi ki a Miniszterelnökség hosszú éveken át történő támogatása iránt, mellyel a központ munkája illetve tevékenysége magas szinten megvalósításra került. A bejelentés értelmében ezúton is igazoltnak tekintjük, hogy a Tudásközpont fennállása során jogszerűen gazdálkodott. Az Antall József Tudásközpont biztosítja partnereit és az érdeklődőket, hogy a 2021-es szakmai programját maradéktalanul megvalósítja. A 2022-es tevékenység áttervezését, valamint az alapítvány átstrukturálását a bejelentés tükrében végrehajtja és a későbbiekben arról tájékoztatást ad.”