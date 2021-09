Visszavonul Manny Pacquiao, mert a Fülöp-szigetek elnöke akar lenni

A bokszoló hivatalosan is szögre akasztja a kesztyűt. A 42 éves Manny Pacquiaót világszerte sportága egyik legjobbjának tartják, visszavonulását szerdán, közösségi oldalán jelentette be, alig egy héttel azután, hogy jelezte, indul az elnökválasztáson a Fülöp-szigeteken.

Pacquiao nyolc különböző súlycsoportban nyert különböző címeket, ez eddig neki sikerült egyedül a bokszolók közül. Legemlékezetesebb mérkőzéseit Juan Manuel Marquez, Miguel Cotto és Floyd Mayweather Jr. ellen vívta. A „PacMan” néven ismert sportoló karrierjének mérlege 62 győzelem, nyolc meccset elveszített, kétszer pedig döntetlen lett a mérkőzés eredménye.

„Nehéz elfogadnom, hogy bokszolóként az időm lejárt” - mondta Pacquiao. „Ma bejelentem visszavonulásom. Sose hittem volna, hogy eljön ez a nap.

Pacquiao nehéz körülmények között nőtt fel, a bokszban lehetőséget látott a kitörésre.

A sportoló jelenleg is szenátor a Fülöp-szigeteken, és most elindul az elnöki címért is, a balközép PDP-Laban párt jelölését fogadta el. Hamarosan véget ér a jelenlegi elnök, Rodrigo Duterte hat éves elnöksége, az ő helyét pályázza meg. Céljaként a szegénység és a korrupció elleni küzdelmet jelölte meg.

(CBS News)