Karácsony: Az én kormányomban Márki-Zay Péter gyakorlatilag bármi lehet a miniszterelnök-helyettesig

„Az ellenzéken belül van egy mély megosztottság” - mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Partizán csütörtök esti élő műsorában. Karácsony szerint az egyik részt a DK képviseli, ami a legjobban mozgósító párt az ellenzéken belül, de kevésbé kritikus a 2010 előtti kormányzással szemben. Ebből következően Orbán Viktorra valamiféle puccsistaként tekintenek, és a 2010 előtti állapotot próbálják helyreállítani.

A másik tömb viszont már éles kritikákat fogalmaz meg a 2010 előtti rendszerrel kapcsolatban, mondván, ez ágyazott meg a kétharmadnak is. Karácsony Gergely szerint ez a tömb megosztott ugyan, de ez teszi ki az ellenzékiek kétharmadát, a bizonytalanok pedig, akiken a választás múlik, 100 százalékban ilyenek.

Karácsony Gergely főpolgármester az előválasztás első fordulója után nem tartott nyilvános sajtótájékoztatót, még csak nem is volt élő bejelentkezése a Facebookon, helyette a Partizánban értékelte először az előválasztási eredményeket.

Azt mondta, azt az eredményt érte el, amit gondolt, de Dobrev Klárától erősebb eredményt várt. Azt viszont érezte, hogy Márki-Zay lesz a harmadik.

Szerinte nagy ellenszélben csinálta a kampányt, már csak azért is, mert a Fidesz őt jelölte ki ellenfélnek, rá irányult a legtöbb kormányzati támadás. Szerinte ezek a támadások sok szavazatot elvittek tőle, míg a többiek inkább szélárnyékban kampányolhattak.

„Továbbra is azt állítom, hogy én leszek az ellenzék közös jelöltje”, és ennek érdekében Karácsony már pénteken tárgyalni fog Márki-Zay Péterrel, és szívesen tárgyal Jakab Péterrel is. Márki-Zay csütörtökön már arról beszélt, inkább Karácsony lépjen vissza az ő javára, de erre a főpolgármester azt mondta, egyelőre nem látja ezt a forgatókönyvet.

Karácsony szerint erre már csak azért is kevés az esély, mert az ő visszalépése nem javítaná Márki-Zay esélyeit, hiszen a főpolgármester benyomása alapján az ő szavazóinak másodlagos preferenciája Dobrev Klára lenne, aki viszont nem tudná jó eséllyel leváltani a Fideszt. Ezzel szemben Márki-Zay szavazói átszavaznának Karácsonyra.

A főpolgármester persze azt sem tartja kizártnak, hogy a második fordulóban nem lesznek visszalépések, és Dobrevvel és Márki-Zayjal hárman versengenének, de szerinte ez nem kívánatos.

Karácsony Gergely persze dicsérte is Márki-Zayt, azt mondta, nagyon nagyra tartja az erkölcsi tisztaságot, amit a politikában képvisel, és ugyan vannak közöttük ideológiai nézetkülönbségek, sok dologban egyetértenek. Márki-Zay és támogatói meggyőzésére pedig kész személyi garanciákat adni, azt mondta, ha miniszterelnök lesz,

Márki-Zay gyakorlatilag bármi lehet a kormányában a miniszterelnök-helyettesig bezárólag.

Az interjúban többször is előjött az elszámoltatás, először Karácsony kritizálta azokat az ellenzéki miniszterelnök-jelölteket, akik az elszámoltatással kampányolva betarthatatlan ígéreteket tettek. Szerinte ilyen ígéret volt az is, amit Jakab Péter mondott, azaz hogy Polt Péter az új kormány felállásának napján börtönbe kerül, és Dobrev Klára euró bevezetésére vonatkozó ígérete is, Karácsony szerint ugyanis várhatóan nagy hiánnyal veszik majd át a költségvetést, így nem reális, hogy megszorítások nélkül eurót tudna bevezetni egyetlen ciklus alatt a 2022-ben felálló kormány.

Karácsony azt mondta, ő azért nem ment bele ezekbe az ígérgetésekbe, mert ő tényleg miniszterelnöknek készül, ezért csak olyat ígér, amit utána meg is tud csinálni. Szerinte az előválasztás nem csak harsánysági, hanem hitelességi verseny is volt, és ebben jól teljesített, ráadásul, ha harsánysággal lehet előválasztást nyerni, akkor azt nem is akarja megnyerni.

Ugyanakkor látja azt is, hogy az elszámoltatás nagyon fontos programpont, de ez egy körülményes és lassú folyamat, nem megy gombnyomásra, kár az emberekben ezt az elvárást erősíteni. Viszont örömmel veszi majd bármelyik jelölt munkáját, aki az elszámoltatást tűzi zászlajára.

„Ha én leszek a miniszterelnök, Márki-Zay Péter lesz az elszámoltatási atyaúristen” - mondta.



A momentum szavazóiról azt mondta, hogy ezek az emberek már most is többségükben rá szavaztak a miniszterelnök-jelöltek közül, ráadásul a jól teljesítő momentumos jelöltek nem is csak momentumos jelöltek voltak, hanem az MSZP és a Párbeszéd jelöltjei is, azaz Karácsony jelöltjei.

A DK szavazóinak is üzent, azt mondta, ő is egyetért azzal, hogy a fideszes alaptörvény nem legitim, és kardinális kérdés, hogy az új kormány ne esküdjön fel rá, de azt nem látja kivitelezhetőnek, hogy az új parlament feles többséggel érvényteleníteni tudná az alkotmányt.