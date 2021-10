Kiadhatják az USA-nak a kiskorúak elleni szexuális erőszakkal vádolt kanadai divatmogult

Peter Nygard, a kanadai divatmogul hozzájárult, hogy kiadják az Egyesült Államoknak, ahol New York állam déli körzeti ügyészsége emberkereskedelemmel és zsarolással is megvádolta azután, hogy a feltételezések szerint évtizedeken át erőszakolt meg öntudatlanra drogozott nőket és kiskorú lányokat.

Peter Nygard 2016-ban egy Beverly Hills-i Oscar-néző partin. Fotó: MINTAHA NESLIHAN EROGLU/Anadolu Agency via AFP

Nygard tagadja a vádakat, ügyvédje, Brian Greenspan szerint a kiadatáshoz is azért járult hozzá, hogy megvédhesse magát a szerinte igaztalan vádak ellen.

A New York-i ügyészek szerint Nygard üzelmeinek több évtized alatt több tucatnyi áldozata volt. A vádhatóság szerint a divattervező a hatalmával és befolyásával visszaélve kényszerített szexre felnőttet, gyereket egyaránt, cége befolyását pedig arra használta, hogy további áldozatokat toborozzon.

A finn-kanadai multimilliomos a hatvanas években alapította nőidivat-cégét, a Nygard Internationalt, amit egészen tavalyig vezetett is. Akkor az FBI gyermekek kizsákmányolására szakosodott nyomozócsoportjának vizsgálódása miatt mondott le, tavaly decemberben Kanadában őrizetbe vették, azóta letartóztatásban van.

Nygardot, akit most nem azonnal adnak ki az Egyesült Államoknak, időközben a torontói rendőrség is meggyanúsította hatrendbeli szexuális támadással, így az is előfordulhat, hogy előbb Kanadában állítják bíróság elé. (Via BBC)