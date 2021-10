Tállai András megmutatta, mennyire örülnek a nyugdíjasok a nyugdíjprémiumnak

A kampányra hangolódó miniszterelnök pénteki rádióműsorában jelentette be, hogy novemberben 80 ezer forint nyugdíjprémiumot fizetnek ki. Ilyenkor a fideszes képviselők legfontosabb feladata, hogy telespameljék a különböző közösségi médiás felületeiket a központi üzenettel. Szerencsére a kivitelezést már a képviselő saját kreativitására bízzák, és a legjobb megoldást természetesen most is Tállai András államtitkár szállította: