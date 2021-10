Vizsgálatokat kezdenek Jeff Bezos űrkutatási cégénél

Vizsgálatokat kezd az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) a Blue Originnél, Jeff Bezos multimilliárdos űrvállalkozásánál azután, hogy a cég 21 volt és jelenlegi dolgozója levélben fordult a felügyelethez a cégnél tapasztalt biztonsági hiányosságok miatt.

Jeff Bezos multimilliárdos 2021. július 20-án a texasi Van Horn közelében, miután landolt saját űrhajójával, amivel néhány percet töltött az űrben. Fotó: HANDOUT/AFP

Levelükben, amit a Lioness whistleblower-oldalon nyilvánosságra is hoztak, azt állítják, hogy a Blue Origin New Shepard névre keresztelt rakétájának hajtóművéről ezernél is több feljegyzést készítettek a biztonsági hiányosságokról, amikre aztán semmilyen választ nem kaptak. A levelet aláíró egyik mérnök szerint "csak a mázlijukon múlt, hogy eddig nem történt semmi" katasztrofális baleset.

Bezos valószínűleg nem aggódott, mert maga is ezzel a rakétával pattant fel júliusban pár röpke percre a világűrbe.

Az FAA hivatalos közleményében azt írta, hogy "minden biztonsággal kapcsolatos felvetést komolyan vesz, és kivizsgálja az értesüléseket".

A levélírók a biztonsági hiányosságokon túl azt is felvetették, hogy a Blue Origin vezetése szexista, több menedzser és vezető beosztású munkatárs "következetesen helytelen" magatartást tanúsít a női munkatársakkal szemben. A Blue Origin szóvivője erre azt reagálta, hogy a cég non-stop névtelen bejelentővonalat tart fenn, és "sürgősen kivizsgál minden panaszt", továbbá "nem tűr el semmiféle zaklatást, se diszkriminációt". (Via BBC)