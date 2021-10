Elfogták egy kokainra szakosodott Pest megyei droghálózat öt tagját

Kokainra szakosodott Pest megyei droghálózat öt tagját fogták el összehangolt akcióban a Nemzeti Nyomozó Iroda Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály munkatársai és a TEK speciális egységei - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a police.hu-n. A rendőrök az eladót, az őt segítő feleséget, a futárt és a piramis csúcsán lévő két szállítót kapcsolták le.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály (KR NNI NBEFO KBEO) jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt indított eljárást egy 39 éves budapesti férfival szemben. A nyomozás alapján T. Péter kokainnal látta el a célközönségét és ebben aktívan közreműködött a felesége is. Az asszony leginkább az előkészítésben, a szer darálásában, adagolásában segédkezett. A megrendeléseket biciklis futár, a 31 éves N. Norbert szállította házhoz: naponta találkozott megbízójával, akitől megkapta az aznapra szánt adagot, majd később elszámolt a pénzzel.

Droghálózat egyik tagját állítják elő a rendőrök a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon 2021. szeptember 29-én. Fotó: Mihádák Zoltán/MTI/MTVA

A nyomozás elvezetett a 65 éves B. Zsolthoz is, akiről bebizonyosodott, hogy T. Péternek szállít anyagot, sőt valószínűleg több más embert is kiszolgál. A hierarchia csúcsán C. Zsoltot azonosították be a rendőrök, akiről azt gyanították, hogy továbbértékésítési célból, nagy tételben adja a kokaint a férfinak.



A rajtaütést 2021. szeptember 29-ére időzítették a nyomozók. T. Pétert kora délután egy III. kerületi irodaházból kijövet fogták el. A biciklisfutárt lakására hazaérkezőben lepték meg, ő a házkutatás során egy fél pár zoknit húzott elő, amibe húsz, egyenként egy grammnyi kokaint tartalmazó zacskót rejtett. T. Péter 37 éves feleségét egy szintén III. kerületi mélygarázsból állították elő. Lakásuk kamrájában 44,47 gramm kokain mellett kábítószerrel szennyezett darálót, plasztik kártyákat, precíziós mérleget és üres simítózáras tasakokat találtak és foglaltak le.

Mivel a rendőrök tudtak C. Zsolt erőszakos múltjáról, az ő elfogásához a TEK műveleti egységét kérték fel. Az utolsóként elfogott B. Zsolt lakásában 127,3 gramm kokaint és a kereskedést alátámasztó eszközöket, mérleget és tasakokat találtak. Összesen közel kétszáz gramm kokain utcára kerülését akadályozták meg a rendőrök, bűnjelként pedig készpénzt is lefoglaltak.

T. Pétert és feleségét, valamint N. Norbertet és B. Zsoltot gyanúsítotti kihallgatásukat követően őrizetbe vették a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai. A csoport tagjainak letartóztatását kezdeményezték az ügyészségen.