Két-háromezer egészségügyi dolgozó állás nélkül maradhat, amiért nem oltatta be magát koronavírus ellen

A Független Egészségügyi Szakszervezet szerint két-háromezer egészségügyi dolgozó veszítheti el az állását októberben, amiért nem oltatta be magát koronavírus ellen. Elnökük, Soós Adrianna azt mondta az RTL Híradójának, hogy ez a szám jóval nagyobb, mint amennyivel korábban az érdekképviseletek számoltak, szeptember első felében még csak 300-400 ember kiesésével kalkuláltak. Egy-egy nagyobb intézményben 15-80 közötti dolgozónak is megszűnhet a munkaviszonya, és legalább 200 ilyen intézmény van országszerte.

Orbán Viktor július közepén jelentette be, hogy az egészségügyi dolgozóknak kötelezővé teszik a védőoltást, a határidő szeptember 15., és hogy aki addig nem veszi fel az oltást, annak azonnali hatállyal megszűnik a jogviszonya és végkielégítést sem kap. Kivételt csak azok képeznek, akik igazolni tudják, hogy egészségügyi okokból nem oltathatják be magukat. Volt olyan dolgozó, aki a rendelet miatt panaszt nyújtott be az Alkotmánybíróságon, mivel túlzónak és észszerűtlennek tartja azt.

A legtöbben a szakdolgozók közül eshetnek ki, például ápolók, asszisztensek, műtősök vagy épp beteghordók. A rendelet olyanokra is vonatkozik, akik nem közvetlenül a betegek mellett dolgoznak, bár kapcsolatba kerülhetnek velük, például a takarítók, karbantartók vagy akár a gazdasági osztály munkatársai.

Novák Katalin arról beszélt korábban, hogy „szinte kivétel nélkül” felvették az egészségügyi dolgozók az oltást, ezért nem lesz ellátási gond. A szakdolgozói kamara elnöke, Balogh Zoltán nem így látja, az elbocsátások miatt néhány helyen igenis lehetnek fennakadások. 10-20 ember elvesztése is gondot jelenthet, „hiszen már most is pengeélen látják el a szolgálatot a kollégáink,” mondta.