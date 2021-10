Magánjetet bérelne? Van egy rossz hírem

A szupergazdagok élete se fenékig tejfel, a New York Times friss beszámolója szerint például rengeteget kénytelenek várni arra, hogy elkerülhessék a találkozást a plebsszel a reptereken, mert újabban akkora a kereslet a bérelhető magánjetek iránt, hogy gyakran nem elég várni, még rá is kell ígérni a többi kuncsaftra.

Míg a világjárvány előtt elég volt csak leszólni a reptérre, hogy kéne egy jet, ma már a legtöbb szolgáltatónál előjegyzési lista van. Az XO nevű magánjet-bérbeadó cégnél például három egész nappal, 72 teljes órával előbb kell jelezni, ha valakinek kéne egy jet. Hol vannak már azok a régi szép idők, amikor egy hirtelen jött ötletből el lehetett repülni a világ másik végébe!

Most még az Ascension nevű jetkölcsönzőnél is legalább 24 órával előbb kell szólni, pedig ott régen tíz órán belül adták a jetet. "A rekordméretű igény már túl van a rendszer kapacitásain" - nyilatkozta a Timesnak Doug Gollan, a privátjetipar összehasonlító weboldalának alapítója. Ő a nehézségek között említi, hogy bizonyos jelenségeket a szolgáltatók nem is tudnak kontrollálni - ilyen például az üzemanyaghiány, amit nem az ő gondatlanságuk okoz, hanem az, hogy nincs elég kamionsofőr, aki üzemanyagot szállítana a repterekre.

A jethiány amúgy nem egyenletesen sújtja az Egyesült Államokat. New Yorkban továbbra se okoz gondot egy jet bérlése, de ha egy multimilliomos éppenséggel Idahóból, a síházából ruccanna át valahova, akkor várnia kell. A szolgáltatók ugyanis flottájukat jellemzően a nagy metropoliszok környékén tartják, az isten háta mögötti Idahóba előbb oda kell repülnie a jetnek, ezt azonban most már nem tudják 12-24 órán belül úgy megoldani, hogy még nyereségük is legyen az üzleten.