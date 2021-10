Abdulrazak Gurnah kapta az irodalmi Nobel-díjat

Csütörtökön jelentette be a Svéd Királyi Tudományos Akadémia, hogy a legjelentősebb irodalmi díjat idén a tanzániai regényíró, Abdulrazak Gurnah kapja.

Fotó: Wikimedia

Gurnah 1948-ban született Zanzibárban, de már jó ideje az Egyesült Királyságban él, évtizedeken át a University of Kent professzora volt. 18 évesen, az erőszak elől menekülve érkezett Angliába. Legismertebb regényei a Paradise (1994), amit Booker-díjra is jelöltek, illetve a Desertion (2005) és a szintén Bookerre jelölt By the Sea (2001). Ha minden igaz, egyetlen regénye sem jelent meg magyarul.

Gurnah előzetesen nem számított az esélyesek közé. A Nobel-bizottság értékelése szerint a díjat a gyarmatosítás következményeinek és a menekültek sorsának megalkuvást nem ismerő, együttérző bemutatásáért kapta.

Szépirodalmi pályája mellett tudományos tevékenysége is jelentős, számos posztkoloniális szöveg és tanulmánykötet szerkesztője, ő szerkesztette a Cambridge által kiadott Companion to Salman Rushdie című tanulmánykötetet és az Essays on African Writing két kötetét is.