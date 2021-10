Frank el: törülve

Egy underground punkzenekar frontemberére a botrányosnak tartott szövegei miatt rászállnak a hatóságok, szabotálják a koncertjeit, és pszichiátriára is kerül, ahol az ellenzékieket próbálják félreállítani, de őt sehogy sem lehet belesimítani a rendszerbe, ezért egyre durvább eszközöket vetnek be ellene, hogy elhallgasson.

Fabricius Gábor reklámszakember első filmje 1983-ban játszódik Budapesten, de aki szeretné élvezni a művet, az jobban teszi, ha ezt az információt elfelejti. Mert a most már tényleg rongyosra rágott alapanyagra épített – de egyáltalán nem az 1980-as évekbeli punkmozgalomról szóló – film több szempontból is jól sikerült.

Ami szép, az szép

Főleg Dobos Tamás operatőrnek köszönhetően nagyon szép képek vannak benne, jó a hangzás (elnézést, a sound design), és a pszichiátriára bekerült – egyébként alig vagy egyáltalán nem beszélő – betegeket is „öröm” nézni, annyira jól válogatták össze őket.

Az első félórában még elég ötletes jelenetek is akadnak, például, amikor a pszichiátria nyílt osztályára felvett főszereplő interjú közben áthallásos párbeszédbe keveredik a szomszéd asztalnál dolgozó, aktuális barátnőjével, aki éppen a szintén felvételre váró, későbbi barátnőjét interjúvolja. A film eleji koncertfelvétel – amin a dobok mögött a Rákosi frontembere, Csoki ül – pedig a legjobb filmes koncertfelvételek közé tartozik.

A felszín alatt ott az underground

Sőt a filmet az is végig feldobja, ha azt játsszuk, ki tud felismerni több, apró szerepben vagy akár csak egy snittben felbukkanó hírességet Peer Krisztiántól Kemény Zsófin át Schiffer Andrásig, bár ez a folyamatos kikacsingatás kétségtelenül rendre ki is zökkentheti a nézőt a tragédia befogadásából. (Amikor pedig már a rádióban szónokló Kádár János is felbukkan a háttérben, nem lehet nem felröhögni.)

A földalatti ellenzék olyan tagjain felül, mint például Pálinkás-Szűcs Róbert, még Kőszeg Ferenc konspirációknak és legendás ellenzéki házibuliknak otthont adó lakása is kap egy kisebb szerepet: Frank itt jön rá, hogy neki még a földalatti ellenzék titokban terjesztett szamizdatjai is megalkuvásnak, kussolásnak számítanak, és ebből a lakásból még a szabadon engedett galambok sem tudnak kirepülni.

Ez nem 1983, hanem az 1984

A filmmel akkor van gond, ha az ember nem bírja elfelejteni, hogy elvileg az 1983-as Magyar Népköztársaságról szól. Mert nem elég, hogy érzékeltetik, hogy itt egy elnyomó, kollektivista rendszer pusztítja el azt az egyént, aki igazából csak annyit állít, hogy „soha ne fogjátok be”, hanem néha már az 1937-es sztálini nagy terrort idézi ez a kegyetlen, nagyon olajozottan működő, totalitárius diktatúra.

Merthogy a nyolcvanas évek közepén már többnyire nem volt sem ennyire olajozott, sem olyan együgyű a rendszer, hogy Wittgenstein-idézetekért vegyenek elő menő zenészeket (hanem például olyan sorokért, hogy: „Rohadt büdös kommunista banda / Miért nincsenek ezek felakasztva?”).

Ekkora már a pszichiátriára vagy a börtönbe is jellemzően rögösebb út vezetett pár kisebb punkkoncertnél. Arról egyébként, hogy az ellenzékiekkel szemben hogyan használták fel a rendvédelem mellett az elmegyógyintézeteket, külön dokumentumfilm készült a film mellé, érdemes megnézni.

A csúcspontok húzzák le a mélybe

Sajnos az sem segít, hogy ahogy a játékidő telik, úgy lesznek a párbeszédek és a konfliktusok is egyre szájbarágósabbak és közhelyesebbek, így végül Frank útja nem is nagyon különbözik a filmtörténelem hasonló hőseiétől.

Az azóta 99 évesen elhunyt Lénárt István szerepeltetése a legcinikusabb vén kommunistaként szép gesztus, de talán pont az ő csúcspontja a film leggyengébb jelenete, a diliházba visszatérő Pajor Tamás pedig majdnem le is esik a vászonról.

Fotó: Otherside Stories

A végkifejletre már túl is vagyunk annyi, szorosan egymás után következő, egyre monotonabbá váló drámai csúcsponton, hogy a moziban mellettem ülő kollégám kétszer bele is aludt szinte egyáltalán nem mellbevágó látni, hova jutott a főhős, aki az egyre auschwitzibb körülményeknek hála lassan tényleg megőrül.

Better Call Saul fia

Apropó Auschwitz: nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy a film néhol a Saul fiára emlékeztet, már csak az alkalmazott technikák és a pszichiátrián látható rabok miatt is.

Ez önmagában nem feltétlenül lenne probléma, de ahogy a Napszálltánál sem működött másodjára, más körülményekre adaptálva ugyanaz a nyomasztó, dokumentarista stílus, úgy ebben az 1983-as világban is túlzásnak tűnhet a folyamatos feszültség és a minden egyes képkockából áradó halálszag, ha ragaszkodunk ahhoz, hogy ez történelem.

Ráadásul Röhrig Gézával szemben (a valóságban Filo néven zenélő) Fuchs Benjámin arca sajnos nem olyan kifejező vagy érdekes, hogy némafilmes eszközökkel hosszú jeleneteket vigyen el a hátán, szintén 100 percen át.

A fekete-fehér színesebb

Az Eltörölni Frankot két verzióban kerül mozikba, színesben és fekete-fehérben. Az utóbbi elvileg tiszteletadás a Budapesti Iskola (Ember Judit, Schiffer Pál, Gazdag Gyula, Tarr Béla, Vitézy László stb.) formanyelve felé, de valójában talán azért is működhet jobban, mert úgy a disztópiát idéző szocializmus világvége-hangulatát még a rendőrmotor vidám szirénái sem dobják fel. (1983-ban még amúgy sem voltak felénk szirénás Yamaha rendőrmotorok.)

Aki szereti a magyar filmeket, az nyugodtan nézze meg az Eltörölni Frankot-ot, mert minden felsorolt hibájával együtt is egy korrekt, időnként kifejezetten jó első film, és jó látni, hogy bár egy reklámos csinálta, itt maximum a szabadságot reklámozza.