Az osztrák Zöldek kikacsintgatnak a kormánykoalícióból

Alternatívát keres a Sebastian Kurzcal való közös kormányzás helyett, jelentette be a kisebbik koalíciós párt, a Zöldek elnöke, Werner Kogler alkancellár. Tájékoztatása szerint pénteken már egyeztetéseket is kezdett az ellenzéki szociáldemokratákkal.

Sebastian Kurz 2021. október 6-án, az EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozón a szlovéniai Brdo in Kranjban Fotó: ALES BENO/Anadolu Agency via AFP

A Zöldek bizalma azután ingott meg Kurz kancellárban, hogy a héten az osztrák hatóságok a kancellári hivatalban, a pénzügyminiszétiumban és Kurz pártja, az ÖVP központjában is házkutatást tartottak azzal a gyanúval, hogy 2016-ban a párt manipulált közvélemény-kutatásokat jelentetett meg az Österreicher című napilapban, és ezek megjelentetéséért közpénzből fizettek 1,3 millió eurót.

Kurz ugyan tagadja, hogy ő állna az eset mögött - a kancellár csak 2017 óta vezeti az ÖVP-t, de a történtek idején is tagja volt a kabinetnek külügyminiszterként -, de a bizalom megingani látszik benne. Az ellenzék jövő keddre bizalmi szavazást is kezdeményezett, amit Kurz a Zöldek átállásával akár el is bukhat. Ugyanakkor, bár a Zöldek most elég harcias nyilatkozatokat tesznek - frakcióvezetőjük, Sigrid Maurer szerint "teljesen világos, hogy így nem maradhat valaki tovább hivatalban" -, azt még nem jelezték nyilvánosan, hogy a jövő kedden hogy kívánnak szavazni.

Hogy még van lehetőség a kormánykoalíció megmentésére, azt Kogler jelezte. Szerinte az ÖVP-nek "meglenne a lehetősége, hogy olyan embert delegáljon a pozícióra, akit nem fenyeget évekig tartó súlyos jogi procedúra terhe". Frakcióvezetője, Maurer szerint ugyanakkor "minden jel arra mutat, hogy az ÖVŐ nem kíván új személyt állítani a kormány élére".

A kormányválság mélységét jelzi, hogy az osztrák államfő, Alexander van der Bellen már második napja folytat tárgyalásokat a parlamenti pártok képviselőivel a kialakult helyzetről. Van der Bellen csütörtökön elsőként Koglert, azután Kurzot, majd az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (SPÖ) elnökét, Pamela Rendi-Wagnert hallgatta meg. A tárgyalások tartalmi részéről senki nem nyilatkozott, de mindhárman kijelentették, hogy "jó hangulatú" beszélgetés keretében vázolták az államfőnek véleményüket az aktuális helyzetről, és az általuk elképzelhetőnek tartott megoldásokról. (Via MTI)