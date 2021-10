Hosszú távon kifizetődő lehet, ha Mac-re vált a vállalkozása

Nincsenek könnyű helyzetben azok a vállalkozások, amik ma számítógépekkel szeretnék felruházni dolgozóikat. Ha felelős döntést akarunk hozni, tucatnyi kereskedő és gyártó termékeit kell átnyálaznunk, hogy minden munkavállalónak megtaláljuk a megfelelő készüléket. Meglepő lehet, de sok cégnek hosszú távon jobban megérte átállni az Apple gépeire, még akkor is, ha ez először egy nagyobb beruházást jelentett.

Hogy lehet ez?

Míg belépő Windows-os PC-ket már 100 ezer forint körül is találni a piacon, addig a Mac-ek inkább 400 ezer körül kezdődnek. Tévedés viszont azt hinni, hogy egy olcsóbb géppel sokat spórolhatunk - a különbözet később máshol köszönhet vissza extra kiadásként, például a rendszergazdák fizetésében.

Az IBM neve sokaknak ismerős lehet, hiszen velük kezdődött a személyi számítógépek forradalma a 80-as években. Ma ugyan már nem gyártanak PC-ket, de a mai napig meghatározó informatikai óriásvállalat, közel félmillió alkalmazottal világszerte, ahol a dolgozók 2015 óta Mac-et is választhatnak munkahelyi gépnek. Kiszámolták, hogy négy év, vagyis egy gép életciklusa alatt fejenként akár 543 dollárt, vagyis közel 160 ezer forintot is meg tudtak spórolni, köszönhető ez nagyrészt az alacsonyabb fenntartási költségeknek. Míg a macOS felhasználók csak 5%-a jelentkezett valaha problémával az IT részlegnél, addig ez a szám a Windows-osoknál már 40% volt. Épp ezért 200 ezer Apple eszköz felügyeletét csupán 7 adminisztrátor végzi, ugyanennyi PC-re már 20 szakit kell foglalkoztatni. Jóval könnyebb továbbá az új eszközök beüzemelése is, hiszen az Apple ingyenes Business Manager nevű alkalmazásával, valamint egy Mobile Device Management (MDM) rendszerrel könnyedén kezelhetjük a gépeket, állíthatunk be e-mail fiókokat és szerver hozzáféréseket.

Az iSTYLE Magyarország és a közép-kelet-európai régió meghatározó Apple viszonteladója. Földesi Gábor, a cég regionális B2B vezetője azt látja, hogy nem csak a nagyvállalati szektor szereplői, hanem akár 1-2 fős kisvállalkozások is pont azért döntenek az Apple termékei mellett, mert anyagilag jobban megéri: hosszú távon kevesebb költséget generálnak, nem kell sokat szervízbe járni és IT supportra is kevesebb szükség van. „Az a tapasztalatunk, hogy azok a partnereink, akik Mac-es környezetre váltanak, rendszerint maradnak is, vevői elégedetlenségről gyakorlatilag nem beszélhetünk” - mondja el Földesi.

Fotó: Scott Graham / Unsplash

Megbízhatóság

A vírusok és kibertámadások minden rendszert érintenek, de arányaiban sokkal veszélyeztetettebbek a Windows-alapú eszközök. Az új Apple számítógépek és telefonok védelmét az ujjlenyomat- és arcfelismerő technológiák mellett segítik a folyamatos rendszerfrissítések is, de mindenképpen ajánlott víruskereső szoftverek használata, ha munka közben nagy mennyiségű, érzékeny vagy bizalmas adatot tárolunk, kezelünk és osztunk meg a hálózaton.

Általános vélekedés, hogy a Mac-ek anyaghasználatuknál, minőségüknél fogva jobban bírják a strapát, mint a Windows-os társaik. (Volt olyan MacBook a 444 szerkesztőségében, ami 8 évig szolgált a videó rovatban.) Mivel egyedülálló módon egy kézben összpontosul a hardver és az operációs rendszer fejlesztése is, gördülékenyebb felhasználói élményt kapunk, és a hordozható gépek akkumulátorai könnyedén veszik az egész napos munkavégzést az irodától távol is. Ez a fajta megbízhatóság az, ami miatt a készülékek különösen értéktartók, ezért a munkahelyi életciklusuk végén gyorsan és jó áron találnak új gazdára a használtpiacon.

Ezt veszik a nagyok is

Nem véletlen, hogy a világ leginnovatívabb cégeinek 84%-a Mac-es környezetben dolgozik, így például a Salesforce vagy az SAP is. Az IBM 2019-es kutatásából sejteni, miért: ők még a fent említett költségcsökkentésnél is fontosabbnak tartják azt, hogy:

A teljesítményértékelések során 22%-al több macOS-t használó munkavállaló végzett átlagon felüli munkát, mint Windows felhasználó.

A nagy összegű értékesítések 16%-al magasabbak voltak a Mac-es dolgozóknál.

17%-al kisebb eséllyel mondanak fel a cégnél azok, akik az Apple számítógépeit használják a munkájukhoz.

Ha megnézzük a hazai álláshirdetéseket, gyakran azt látjuk, hogy az Apple eszközei nevesítve vannak, például ha a dolgozók munkaeszközként MacBook-ot kapnak. Egy ilyen befektetés a munka hatékonyabbá tétele mellett kiválóan alkalmas lehet a munkavállalói elégedettség és a lojalitás növelésére is. Magyarországon ilyen okokból is választhatják az Apple számítógépeit, telefonjait és táblagépeit olyan cégek, mint a MOL, a Bosch, a Graphisoft, vagy éppen a Big 4, tudtuk meg Földesi Gábortól, az iSTYLE regionális B2B vezetőjétől.

Miért választják az iSTYLE-t?

Az üzleti életben az adott piaci pozíció megtartásához és a kiszámítható növekedéshez elengedhetetlen, hogy megfelelő üzleti partnereket válasszunk. Az iSTYLE-nál mindent megtesznek annak érdekében, hogy a legjobb megoldásokat nyújtsák és megfelelő eszközökkel támogassák partnereik működését, hogy ők csak a növekedésre koncentrálhassanak.

Miben támogatja az iSTYLE?