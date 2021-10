Visszavonták a rendeletet, ami szerint csak képzettséggel lehet lángost sütni

Cikkben számoltunk be arról, hogy egy szeptember 1-től hatályos kormányrendelet miatt már a gyros- és lángoskészítéshez is végzettség kell. Cikkünk megjelenése után nem sokkal az Innovációs és Technológiai Minisztérium a rendelet módosítása mellett döntött, kedd este pedig meg is jelent ez a módosítás a Magyar Közlönyben.



A rendeletmódosítás szerint minden marad a régiben, vagyis a cukrászati készítményeket, süteményeket, fagylaltot, valamint meleg és hideg ételeket, italokat „nem önálló tevékenységként” szakképesítés nélkül is lehet készíteni.

Nem vonatkozik a képesítési előírás a következőkre: „a forgalmazás helyén előállított grillezett húsok, frissen sültek, sült és főtt kolbász, hurka, virsli, füstölt vagy sült hal, lángos-, palacsintafélék, meleg és hideg szendvicsfélék, valamint az ezek fogyasztásához közvetlenül kapcsolódó termékek, és gyárilag előre csomagolt élelmiszerek, valamint az italok” készítése és kiszolgálása. (via hvg.hu)