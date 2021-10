Kibertámadás érte Izraelben a Hillel Jafe kórházat

Gazdasági célú, az adatok visszaszolgáltatását váltságdíjhoz kötő kibertámadás érte az Izraeli Haderán található Hillel Jafe kórházat. Miki Dudkevitz, a kórház igazgatója a katonai rádióban azt mondta, hogy a támadás megindításakor azonnal, már szerdán elszigetelték a kórház számítógépes rendszerét a külvilágtól, és visszatértek a papír alapú ügyintézéshez, csak a legszükségesebb életmentő műtéteket végzik el és csak a sürgős eseteket fogadják.

Fotó: Hillel Yaffe Medical Center/WikiPedia

A vizsgálatokhoz szükséges röntgen- és a CT-gépek ugyanúgy működnek, de a képeket most nem küldik el az orvosnak online, azokat csak helyben tárolják.

A kórház igazgatója szerint emberéleteket is veszélyeztethet a kibertámadás, mert a korábban automatikusan rendelkezésre álló információk, köztük a páciensek esetleges allergiás válaszreakciónak listái nélkül kell működniük. Arról is beszélt, hogy eddig is jelentős összegeket költöttek adatvédelemre, és egy nemrégiben végzett ellenőrzésen a megfelelően biztosított kórházak közé kerültek.

Most Izrael legjelentősebb kibervédelmi szakértői próbálják visszanyerni az elrabolt adatokat, amiket elvileg biztonsági mentéssel több szerveren is őriztek.

Nacham As, az egészségügyi minisztérium igazgatója fokozott figyelmet kért a többi kórházigazgatótól, hozzátéve, hogy a minisztérium kiberosztályának szakértői szerint nem lehetséges a százszázalékos kibervédelem.

Egyelőre nem derült ki, hogy ki támadta meg a kórház rendszerét, csak annyi derült ki, hogy váltságdíjat követeltek. (MTI)