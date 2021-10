Azon háborog az Elk*rtuk producere, hogy a mozikban kevesebbszer játsszák a filmjét az új James Bondnál

Helmeczy Dorottya (j), az Elk*rtuk producerre és Bendi Balázs (b) a film forgatókönyvírója. Fotó: Screenshot

Filmje hivatalos Facebook-oldalán adott videóinterjújában háborgott az Elk*rtuk című film producere, Helmeczy Dorottya, hogy bár a filmjét a Cinema City összes mozijában vetíteni fogják, a napi 27-30 alkalommal vetített James Bonddal szemben csak naponta ötször. Helmeczy azon is háborgott, hogy a Budapest Film hat mozijából csak egyben vetítik majd az alkotását.

Az önmaguknak adott interjújukban Helmeczy és a film forgatókönyvírója, Bendi Balázs arról is beszéltek, hogy milyen hatással volt önmagukra saját filmjük: mindketten felnövéstörténetként élték meg.

Helmeczy emellett arról is beszélt, hogy "a két legnagyobb streaming-szolgáltatóval" is tárgyalnak a film forgalmazásáról, amit Magyarországon kívül először Brüsszelben vetítenek majd. (Via Magyar Nemzet)