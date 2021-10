Pszichés zavarai lehettek a Kongsbergben íjjal gyilkoló merénylőnek

Valószínűleg pszichés problémákkal küzdött az öt halálos és két sebesült áldozatot követelő kongsbergi ámokfutás elkövetője, és ez állhat a támadás hátterében is - közölte pénteken a norvég rendőrség.

Sajtótájékoztatóján Per Thomas Omholt felügyelő azt mondta, az első vizsgálatok alapján valószínű, hogy pszichés betegség lehetett a támadás oka, de továbbra is vizsgálnak más indítékokat, beleértve a dzsihádot is.

A Verdens Gang című norvég napilap azt írja, hogy a merénylőt, Espen Andersen Braathent kórházi felügyelet alá helyezték, hírügynökségek szerint pedig két hétig nem látogathatja senki, nem küldhet levelet, és a sajtóval sem beszélhet.

A 37 éves férfi ügyvédje korábban már indítványozta védence pszichiátriai vizsgálatát. A rendőrség megerősítette, hogy Braathent többször kezelték pszichiátriai intézetekben, 2020-ban pedig egy bíróság eltiltotta a családja látogatásától, miután halálosan megfenyegette az édesapját.

Ann Iren Mathiassen ügyész a TV2 televíziós csatornának azt nyilatkozta, hogy nincs bizonyíték arra, hogy Braathen a támadást előre kitervelte volna.

A tervek szerint a pénteken Kongsbergbe látogat az ország újonnan beiktatott miniszterelnöke, Jonas Gahr Store is.

A dán állampolgárságú Braathen szerdán, a délnyugat-norvégiai Kongsbergben íjjal és pontosabban meg nem határozott más fegyverekkel támadt a járókelőkre. (MTI)