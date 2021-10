Közmédia nélküli országban a Youtube-on beszélik ki a közéletet

Ebben az előválasztási kampányban fontosabbak lehettek a Youtube-os beszélgetések, mint a hagyományos tévéműsorok.

Márki-Zay Péter mindenhova elment, ahova hívták, és ennek nagy szerepe lehet abban, hogy berobbant a fiatalok között.

„Az internet népét megnyertük már” – mondta vasárnapi kampányeseményén Márki-Zay Péter, aki megköszönte influenszerek támogatását, név szerint is említve Gulyás Mártont, Osváth Zsoltot, Vona Gábort és Juhász Pétert. Közös bennünk, hogy mindannyian nagy nézettségű videóinterjúkat készítettek Márki-Zay Péterrel, akinek ezek a megjelenések jelentős nyilvánosságot hoztak akkor is, amikor a hírekben éppen kevesebbet szerepelt.

És közös bennünk az is, hogy egyikük sem újságíró,

hanem aktivista, volt politikus, valóságshow-hősből lett youtuber. Többen közülük minden ellenzéki miniszterelnök-jelöltet meghívtak, Dobrev Klára és Jakab Péter viszont csak Osváth Zsolthoz mentek el a Zshowtime című műsorba.

Utólag valószínűleg bánják azok, akik nem éltek ezekkel a lehetőségekkel - még akkor is, ha ezekkel az interjúkkal bukni is lehet, mint Fekete-Győr András, aki a Partizán-szereplést kampánya mélypontjának tartja.

A Partizán interjúja nagyot szólt

A legnagyobb hatása kétségtelenül a Partizán-interjúnak volt. Áprilisban jelent meg, ez volt az első a sorozatban – a csatorna terve akkor az volt, hogy minden jelöltet végigkérdeznek. Jakab Péter és Dobrev Klára végül nem mentek el.

Gulyás Márton elmondta, sokat készültek erre az interjúra

– azt viszont nem látták előre, hogy milyen nagy jelentősége lesz.

A sorozatból ennek lett a legnagyobb nézettsége (most 397 ezer megtekintésnél jár), és már a megjelenés másnapján széles körben hivatkoztak rá, heves vitákat váltott ki, többek között azért, mert Márki-Zay Péter arról is beszélt az interjúban, hogy ütötte már meg a gyerekét. A teljes interjú viszont sokakra nagy hatást tett – Király Júlia volt MNB-alenök például arról beszélt Márki-Zay Péter kampánynyitóján, hogy ez az interjú győzte meg.

Márki-Zay Péter az interjú elkészültekor még nem kezdett el Orbán Gáspár vélt nemi orientációjáról beszélni, ezért a téma nem kerülhetett szóba. Gulyás Márton (aki a nyilvánosság előtt is vállaltan meleg) kérdésünkre azt mondja, hogy ha ma érkezne hozzá nagyinterjúra, akkor a témáról kritikus kérdéseket tenne fel. Nem tartja homofóbnak Márki-Zayt, de azt mondja, nyilvánvaló, hogy a politikai stratégiája részévé tette ezt a kérdést.

Gulyás szerint a hazai médiahelyzet alakulásának köszönhető, hogy a Youtube-nak ekkora jelentősége lett ebben a kampányban. Szerinte nem volt olyan televízió, ami komolyan vette volna, hogy érdemben bemutasson politikusokat és mélységében foglalkozzon politikai témákkal, a közmédia pedig minden szempontból döglődik - közben a legutóbbi RTL Klub-vita nézettségi adatai is mutatják, hogy az embereket igenis érdekli a közélet.

A Zshowtime eléri azt is, akit nem érdekel a politika

„Fontos, hogy nem interjúkat készítek, nem vagyok újságíró. Pont az adja a műsor pikantériáját, hogy nem úgy beszélgetek, mint egy riporter. Felkészülök a vendégekből, de sokkal jobban érdekel az alanyok emberi oldala” – mondja Osváth Zsolt, a Zshowtime Youtube-csatorna vezetője, aki minden ellenzéki miniszterelnök-jelöltet meghívott, és hozzá el is ment mindenki.

„A közszolgálati információk inkább a Partizánon hangzanak el, Gulyás Marci szólítja meg azt a réteget, akit érdekel a politika – de azt szokták mondani, hogy én vagyok a veszélyesebb, mert az a réteget is megszólítom, akiket nem érdekel”

- mondja. Márki-Zay Péter állt tőle a legtávolabb, őt ismerte a legkevésbé – a látogatásából mégis lett egy 200 ezres nézettségű videó. Dobrev Klára látogatása is hasonló számot produkált – ami arra utal, hogy iránta is lett volna érdeklődés, ha több internetes megkeresésre igent mond.

Osváth Zsolt elmondta, hogy nemcsak azért tartott Márki-Zay Pétertől, mert politikus, hanem azért is, mert marketinges – „a kettő kombinációjánál fogalmad sincs, mit hihetsz el, és mit nem”. A személyes találkozások hatására viszont már jobban bízik benne. Ugyanakkor a személyes találkozáson Jakab Péter és Dobrev Klára is jó benyomást tettek rá, kötetlenül tudtak beszélgetni kamerán kívül is.

Márki-Zay Péter a Zshowtime-ban mondta el, hogy Orbán Viktor szerinte „megtagadta a meleg fiát”. A vállaltan meleg Osváth Zsolttól arra a kérdésre, hogy mit gondol erről, azt mondja: „Fontos dolog, hogy senkinek sem lehet a szexuális orientációját felhasználni politikai célra. Elmondtam a műsoron kívül Márki-Zay Péteréknek is, hogy ez magánügy, és politikai célra használni nem ildomos.”

Ugyanakkor azt mondja: „Értem a retorikáját, és tudom, hogy nincs benne homofóbia, csak annyira nyersen kimondja az igazságot, ami sokak számára sértő és bántó lehet. Mindenki döntse el, hogy belefér ez számára, vagy sem.” Márki-Zay Péter azt mondja, hogy ő a homofób kampányt folytató kormányt akarja megállítani ezzel, és a képmutatást akarja leleplezni – a módszer erősen vitatott.

Hogy milyen visszajelzések érkeztek a meleg közösségből arra, hogy éppen az ő műsorában beszélt erről? „Sokan megjegyezték, hogy ki kellett volna vágnom ezt a részt, de nem vagyok a cenzúra híve. Hacsak az érintett nem kér meg rá személyesen, akkor magamtól nem teszem meg. Lehet, hogy azért is érezte magát biztonságban, amikor ezt mondta, mert egy meleg emberrel ült le beszélni, és azt gondolta, nem fogják homofóbnak nevezni. A visszajelzések vegyesek voltak: volt, aki szerint nem lehet ezt felhasználni politikai célra, és volt, aki azt mondta, hogy kell egy ember, aki kimondja ezt.”

És mit gondol arról, hogy ekkora szerepe van az előválasztási kampányban a Youtube-nak? „Sajnálatos és örömteli is. Az sajnálatos, hogy a közszolgálati média szerepét youtubereknek kell átvenniük. Ezeknek a vitáknak a közszolgálati tévében lett volna a helyük, sokat elárul az országról, hogy Gulyás Marciéknak adományokból kell előválasztási vitákat tartani, vagy nekem adományokból kell egy-egy napra elkísérni a jelölteket, hogy megmutassam az emberi oldalukat.”

Vona Gábor: „Sok pontot szerzett a fiataloknál”

Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke és 2018-as miniszterelnök-jelöltje is sorozatot indított Youtube-csatornáján, ahova meghívott minden ellenzéki miniszterelnök-jelöltet: Dobrev Klára és Jakab Péter nem mentek el.

A Márki-Zay Péterrel készített beszélgetésről (58 ezer megtekintés) Vona Gábor azt mondta: a politikusnak a hagyományos sajtóban nem volt felülete, itt viszont meg tudta mutatni a karakterét. Pragmatikus konzervatív-liberális politikus képét mutatta, amivel Vona szerint „sok pontot szerzett” a jellemzően fiatal, urbánus, a közélettel tudatosan foglalkozó, de az ellenzékkel szemben is kritikus internetezők körében.

Vona szerint éppen ez a kör robbantotta be Márki-Zayt az előválasztáson.

Az is tetszett nekik Vona szerint, hogy nem kötődik pártokhoz, és hogy nem szállt be az ígérgetésbe. Vona Gábor most úgy látja, Márki-Zay most abban a helyzetben van, hogy „mindenki belevetíti a saját reményeit”.

A volt pártelnök-youtubert is megkérdeztük arról, hogy miért lett ekkora jelentősége a közösségi médiának ebben a kampányban. Szerinte vannak folyamatok, amiket nem érzékelünk a mindennapokban, de eljön a pillanat, amikor nyilvánvalóvá válik a változás: ilyen pillanat lehet ez az előválasztás, amikor látványosan megmutatkozik, az új generáció már tényleg inkább a közösségi médiából tájékozódik, mint a hagyományos hírforrásokból.

Juhász Péter feltette az emberi jogi kérdéseket

Juhász Péter volt önkormányzati képviselő és pártelnök videója a legfrissebb, múlt héten jelent meg, de már 180 ezres nézettségnél jár. Juhász támogatja Márki-Zay Pétert, ugyanakkor azt mondja, azért ment el hozzá, hogy feltegye neki az őt foglalkoztató emberi jogi kérdéseket melegekkel, romákkal, politikai korrektséggel kapcsolatban. A videó így részben egy budapesti liberális és egy hódmezővásárhelyi jobboldali vitája. Juhász azt mondja, Dobrev Klárát is kereste, ő viszont nem vállalta a beszélgetést.

Juhász szerint azért lett olyan fontos a közösségi média ebben a kampányban, mert