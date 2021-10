Magát akarta védeni a tárgyalásán, véletlenül új bűncselekményeket is bevallott a Capitolium ostromában résztvevő férfi

Brandon Fellows egyike volt azoknak, akik január elején, Trump választási veresége után megrohanták a Capitolium épületét Washingtonban, és egyike most azoknak, akinek emiatt bíróság elé kell állnia. Fellows esete annyiban különleges, hogy a 27 éves férfi úgy döntött, magát fogja képviselni, és nincs szüksége ügyvédre.

Ez azonban a jelek szerint nem bizonyult telitalálat ötletnek: az amerikai jogi ügyekre szakosodott Courthouse New Service beszámolója szerint Fellows kedden kellett megjelenjen óvadéki tárgyalásán, és a férfi véletlenül olyan szövetségi bűncselekmények elkövetését is bevallhatta, melyekkel eddig nem is vádolták.

Brandon Fellows a szenátori irodában, álszakállban

A tárgyaláson az is kiderült, hogy Fellows rosszul tudta, és azt hitte, előkészítő meghallgatás következik csak, nem pedig óvadéki tárgyalás, így nem is készült fel megfelelően. Fellows korábbi, hivatalból kirendelt ügyvédje, illetve a bíró is több alkalommal igyekeztek figyelmeztetni a férfit, hogy ne akarja saját magát képviselni, de nem jártak sikerrel.

A férfi a Capitolium épületébe betörve bejutott Jeff Merkley szenátor irodájába, és ott marihuánát szívott. Ekkor készült róla egy fotó, amit bizonyítékként használtak fel a tárgyaláson. Fellows a tárgyalásig szabadlábon védekezhetett, ám végül Trevor McFadden bíró elrendelte a férfi őrizetbe vételét, mert Fellows obszcén üzenetet hagyott az ügyében kirendelt szolgálati tiszt hangpostáján és felhívta a tiszt anyját is. Ezen kívül nem jelent meg a bíróság által előírt vizsgálaton, amin a mentális állapotát akarták felmérni.

A bíró sem nagyon tudta, mit nagyon tanácsolhatna még a férfinak. Mint a tárgyaláson elmondta, még sosem látott olyat, hogy valaki magát képviselje egy óvadéki tárgyaláson, és ennek szerinte elég jó oka van. Hiszen bármi, amit itt elmond valaki, felhasználható lesz ellene a későbbi tárgyaláson is.

Brandon Fellows a Capitolium előtt

Az óvadéki tárgyalás a beszámoló szerint meglehetősen hosszúra nyúlt, Fellows hosszan beszélt, a legkülönfélébb témák felé elkalandozva, például, hogy a volt barátnője elégette a ruháit vagy hogy miről írt könyvnaplót középiskolában.

Fellows elmondta azt is, hogy felvett egy beszélgetést a korábban kirendelt védőjével, Cara Halversonnal arról, hogy felvegye-a kapcsolatot a bíró családjával, mert akkor új bírót kaphat. Erről a kiskapuról a férfi a neten olvasott. Bevallotta azt is, hogy ezt már megtette korábban egy New York állami bíróval. A kirendelt védője Fellows szerint azt mondta neki, hogy nem lesz semmiféle kiskapu, és ha megpróbálja ezt, le fogják tartóztatni.

Az eskü alatt valló Fellows több olyan esetet is elmondott, melyek potenciálisan szövetségi bűncselekménynek minősülhetnek, többek között az igazságszolgáltatás megakadályozásának kísérletét. A bíró az ítélőképesség elképesztő hiányának nevezte Fellows produkcióját, és arra jutott, hogy a férfi nem tartaná be, amit a bíróság előírna neki, ezért nem engedheti óvadék ellenében szabadlábra.

Fellows a meghallgatása során közölte, hogy gyerekkorában zaklatták, Asperger-szindrómában és ADHD-ban szenved, és tanulási nehézségekkel küzd. A szövetségi ügyész, Mona Furst szerint viszont Fellows azt gondolja, hogy ő itt az igazi áldozat, és mindenki téved mindenben, ő az egyetlen, aki átlátja a dolgokat.