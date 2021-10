Feloldották a világ leghosszabb karanténját

„Csodás ez a nap! Büszkék lehetünk arra, amit elértünk!” - Ezekkel a szavakkal jelentette be Daniel Andrews, az ausztrál Victoria állam elnöke, hogy enyhítenek a járvány miatt megszabott korlátozásokon.



Az állam fővárosában, az ötmilliós lakosú Melbourne-ben több ideig volt elrendelve lezárás, mint bárhol máshol a világon. Jövő péntekig, amikor majd feloldják a korlátozások egy részét, eléri a 262 napot az az idő, amit tavaly március óta szigorú karanténszabályok szerint töltöttek a város lakói. Melbourne ezzel Buenos Aires-t körözte le. Az argentin fővárosban 234 napon át volt elrendelve lezárás.

Kilenh hónapon át ilyen üres volt az utcakép Melbourne-ben. Fotó: WILLIAM WEST/AFP

Bár a negyedik hullámban Victoria államban is emelkednek az esetszámok, közben elérte a 70 százalékot azoknak az aránya, akik felvették a második oltást is. Ez tette lehetővé, hogy enyhítsenek a szabályokon. Most megnyitják a boltokat és a vendéglátóhelyeket is, ám azt továbbra is szigorúan szabályozzák majd, hogy mekkora kapacitással működhetnek. Még további enyhítéseket is bejelentett az állam vezetése akkor, ha az átoltottság eléri a 80 százalékot, amelyet november 5-ére prognosztizálnak.



Ausztrália a fejlett országokhoz képest jobb számokkal vészelte át a járványt eddig. 143 ezer esetet jelentettek és 1530 ember halt meg a covid miatt a 24 milliós országban.