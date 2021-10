Karácsony: A szavazók nemcsak Orbánra rúgták rá az ajtót, hanem az ellenzékre is

„Győztünk, méghozzá mi mind a tízmillióan ebben a szeretett hazában” - mondta Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt vasárnap esti eredményváró rendezvényén.

„Egy ember vesztett, egy embernek van oka csomagolni és rettegni a jövőtől, őt úgy hívják, hogy:”

„Orbán Viktor”

- fejezte be Karácsony mondatát a közönség.

A főpolgármester, aki második helyezettként jutott be az előválasztás második fordulójába, majd visszalépett a harmadik helyezett Márki-Zay javára, a hódmezővásárhelyi polgármester kedvelt jelszavát használva, azt mondta, „valóban forradalom zajlik, a szelídség, a szeretet és a hazaszeretet forradalma”.

Karácsony szerint visszalépése után sokan mondták neki, végre egy politikus, akinek fontosabb a hazája, mint a hatalom, de ugyanez elmondható például az előválasztás szervezőiről, az előválasztáson szavazókról, valamint az előválasztáson induló és szövetségeket kötő politikusokról is.

„Ezek az emberek mind igazi hazafiak. ami velünk történik, az a hazaszeretet forradalma. (...) Ennek a forradalomnak egy kulcsmondata van, 188 éve ismerjük, és ehhez mérjük magunkat: »a haza minden előtt«.”

Karácsony elmondta azt is, büszke arra, hogy Dobrev Klárával is közösen fognak innentől dolgozni az ország megváltoztatásán, és a DK jelöltje, aki az előválasztás második fordulójában alulmaradt Márki-Zay-jal szemben, igazi hazafiként beszélt vasárnap este, mikor beismerte a vereségét.

De az előválasztás szavazói „nemcsak Orbánra rúgták rá az ajtót, hanem az ellenzékre is.” A főpolgármester szerint a szavazók elmondták, hogy más ellenzéket akarnak, olyat, „ami nemcsak az elmúlt 12 évet váltja le, hanem azt a 30 éves polgárháborút, amiben ez az ország tönkrement”.

A főpolgármester LMP-s múltját is említve arról is beszélt, hogy 10 éve kezdett politizálni „azzal az ígérettel, hogy lehet más a politika”, de az ígéret megvalósításához soha nem állt még közelebb Magyarország, mint most, Márki-Zay Péter győzelmével.