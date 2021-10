Márki-Zay: Minden támadásra találnunk kell egy jó választ

Márki-Zay Péter hosszúra nyúlt győzelmi beszéde után még sajtótájékoztatót is tartott eredményváró buliján. "Holnaptól a Fidesz propagandagépezete azon fog dolgozni, hogy szétforgácsolja az ellenzéket. Ahhoz, hogy le tudjuk győzni jövőre Orbán Viktor rendszerét, szükségünk lesz minden pártra, minden választóra" - mondta a sajtótájékoztató kezdetén Orosz Anna, aki javarészt ugyanazt ismételte meg, amit úgy egy órája már elmondott az Anker közben felállított győzelmi pódiumon is, majd átadta a szót Márki-Zay Péternek.

"Történelmi alkalom, és ennek a történelmi alkalomnak a súlyával állunk most önök előtt" - kezdte tájékoztatóját az előválasztáson nyertes Márki-Zay, aki a győzelmi beszédéhez hasonlóan elsőként az ellenzék megújulásáról beszélt, és újfent hálát mondott a fiataloknak, akik szerinte megfordították az ellenzéki előválasztás kimenetét. "Szeretetországról" beszélt, amivé Magyarország válhat. A siker titkának a megtisztulást tartja. Beszélt az elszámoltatás fontosságáról, illetve arról, hogy az ellenzéket a demokrácia, a jogállam, az EU melletti elkötelezettség tartja össze.



A HVG kérdésére válaszolva azt mondta, szerinte nincs abban szokatlan, hogy egyéni jelöltként is elindul, a polgármesterség pedig csak megválasztása esetén válna összeférhetetlenné a miniszterelnökséggel, képviselőséggel. Dobrev Klárával szerinte jóban vannak, ami köztük a kampányban elhangzott, az egy kampányban normális. "Holnaptól, ma estétől együtt dolgozunk" - mondta.

Lapunk nevében Plankó Gergő a listás helyek elosztásáról kérdezte, annak apropóján, hogy egy hete Kossuth téri sajtótájékoztatóján helyet kért a listán saját mozgalmának is. Márki-Zay gyakorlatilag megismételte, hogy helyet kér a pártjának és a civileknek, és emlékeztetett arra, hogy a miniszterelnök-jelölti vitában a többi jelölt is megígérte, hogy három helyet adnak cigány képviselőjelölteknek. Illetve elmondta azt is, hogy most majd újra egyeztetéseket kezd erről. A Magyar Hang ismétlő kérdésére se ment bele konkrétumokba, sőt, külön kiemelte, hogy általánosságban beszélt, mert a kérdéseket majd a pártokkal folytatott megbeszélésen tudják megválaszolni.

"Ez a választás Budapesten dőlt el" - ismerte el az Azonnali kérdésére, vagyis Márki-Zay szerint "sem lehet elhanyagolhatóvá tenni Karácsony Gergely támogatását". Majd azt fejtegette, hogy számításaik szerint egy hármas versenyben is nyerni tudott volna, mert Karácsony Gergely támogatóinak egy része bizonyosan Dobrev Klárára szavazott. Így azonban nagyobb legitimitással győzhetett, mert a választók abszolút többsége támogatta. A Hit rádió kérdésére azt mondta várható egyházpolitikájáról, hogy ő olyan egyházpolitikát szeretne, ahol szabad az egyházalapítás, és nem egy miniszter aláírásától függ, hogy melyik felekezet alapíthat egyházat. "Az egyházak is a politika foglyai akkor, ha létezésük a politika, a miniszter, a parlament támogatásától függ" - mondta.

A Pesti tévé az iránt érdeklődött, hogy Dobrev Klárával hogyan fogja elszámoltatni a 2010 előtti korrupciót. Márki-Zay erre egyrészt azt válaszolta, hogy ma győzte le Dobrevet, vagyis a választók a tiszták koalíciójára szavaztak, és a Fidesz az, ami nemhogy a mostani, de még 2010 előtti korrupcióval se számolt el. "A korrupció feltárásakor nincs jobb- és baloldal" - válaszolta aztán az ugyanerről érdeklődő M1 kérdésére.

Peter Murphy, az AFP tudósítója arról érdeklődött, hogy Márki-Zay milyen következtetést vont le abból, hogy a legkisebb kampányköltéssel is nyerni tudott. Márki-Zay válaszában jelezte, hogy ő marketingszakember, és szerinte az üzenete számított, illetve a kampánya hatékonysága. "Ha találunk egy jó mondatot, az áttöri a gondolatbuborékokat, és minden egyes magyarhoz eljut" - mondta, példaként említve azt, hogy ha kommunistázzák, akkor az ügynökakták ügyét említi fel, ha gyurcsányistázzák, visszakérdez, hogy miért nem számoltatták el 11 év alatt Gyurcsányt.