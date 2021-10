Márki-Zay szerint egy kérdés van: Fidesz vagy nem Fidesz?

„Emzépé, emzépé!” - fogadta zúgó kórus a harmadikként felszólaló Márki-Zay Pétert, aki köszönetnyilvánítással kezdte. „Akik itt vannak és akik követtek az elmúlt időben, pontosan tudják, kiknek kell megköszönni. Most is itt áll mögöttem a családom, feleségem és hét gyermekem” - mondta.

„Az ember úgy tud építkezni, ha az alapok stabilak” - folytatta, és felemlegette hódmezővásárhelyi barátait, akik korábban még a Fideszre szavaztak, de most itt vannak vele. "Köszönöm Hódmezővásárhelynek" - mondta, megemlítve, hogy az első fordulóban, egyéni jelöltként 80 százalékos támogatottsággal nyert, most pedig 21 ezer szavazattal 11 ezer ellenében nyert Csongrád megyében.

„A tiszták koalíciója áll mögöttem. Ezek a kezdetben valóban kis pártok voltak” - mondta, külön megemlítve a Székelyek Világszövetsége támogatását is. „Köszönöm szépen a Momentum támogatását” - mondta, megjegyezve, hogy Karácsony Gergelyt megelőzve támogatta őt a párt, majd külön megköszönte Karácsony Gergelynek és Szabó Timeának, illetve Keresztes Lórántnak és Schmick Erzsébetnek is a támogatást.

Ezután történelmi párhuzamként a mohácsi csatát emlegette fel, de végül azzal zárt, hogy most „Szapolyai [a példában Tóth Bertalan, az MSZP elnöke] felvette a fegyvert”. „Kivételes ez az alkalom, mert ma ellenzéket is váltottunk. Leváltottuk a szocialista pártból azokat, akik féltek a változástól. Leváltottuk azokat, akik üzleteltek a hatalommal, akiket meg lehetett zsarolni, meg lehetett venni” - mondta, majd arról beszélt, hogy háborúba csak olyanokkal lehet menni, akik nem árulják el, akik politikai oldaltól függetlenül akarnak leszámolni a korrupcióval.

„Ez a kicsik forradalma volt” - mondta, amit azzal érzékeltetett, hogy hétköznapi támogatóit kezdte név szerint felsorolni. "Orosz Dénes óvodás társam volt, az óvoda óta nem beszéltünk. 2018-ban egy gyűlésen meghallgatott, és a végén odajött megkérdezni, hogy miben segíthet. Azóta mindenhol ott van velünk, Nem tudom elmondani, mennyire hálás vagyok Orosz Dénesnek és családjának”. Név szerint említette még Kiss Jánost, aki egykor bankigazgató volt, most meg kabinetfőnökként Márki-Zay mindenese. De még ifj. Jován Gyulának, a buszsofőrjének is megköszönte.

Megköszönte Apróné Katikának, aki két napja gyógyintézetbe került, ahol 56 embert győzött meg arról, hogy a telefonján leszavazzon Márki-Zay Péterre. „Ti győztetek, ezek a fiatalok, mert ha most körbenézek, az átlagéletkor nem éri el a negyven évet. Nem tőlem kell féljen Orbán Viktor, hanem tőletek” - mondta. „Most beszéljetek a fideszes édesanyátokkal, a fideszes nagyszüleitekkel. Ez a győzelem a ti győzelmetek. Hajrá, fiatal Magyarország. Tőletek kell rettegjenek” - mondta.

„Dobrev Klárának kérek egy nagyon nagy tapsot, aki nyolc óra előtt néhány perccel felhívott, és gratulált a győzelmemhez, a győzelmetekhez. Azt ígérte, hogy együtt megyünk tovább, csak együtt tudunk győzni" - mondta, majd a "korrektség kedvéért" hozzátette, hogy szombat este ő is megígérte neki ugyanezt. "Köszönjük a DK szavazóinak, és külön köszönjük azoknak, számításaink szerint tíz százaléknyinak, aki miránk szavazott" - mondta.

„Karácsony Gergely rengeteg támadást felfogott eddig, biztos vagyok benne, hogy mostantól én kapom ezeket a támadásokat” – mondta, majd arról beszélt, hogy mindenkinek lesz még házi feladata. „Egyetlen párt sem tud egyedül, magában változtatni a rendszeren, együtt viszont kivívhatjuk Magyarország szabadságát. Mi nem csak egy pártot akarunk leváltani. mi nem csak Orbán Viktort akarjuk leváltani. Mi egy új kultúrát akarunk elhozni Magyarországnak, ahol a szeretet lesz az irányadó, mert a sötétségét nem lehet sötétséggel legyőzni. Gyűlölettel nem lehet legyőzni a gyűlöletet, csak szeretettel. Elfogadhatatlan lesz az, hogy gyűlöletre gyűlölettel válaszoljunk. Szeretettel, magyarként fogunk keblünkre ölelni minden cigányt, minden zsidót, minden meleget, minden fogyatékkal élőt, minden népit és urbánust, és igen, szeretettel fogjuk magunkhoz ölelni a fideszeseket is. Ezt a harminc éves háborút kell lezárnunk egy békével. Erről szól valójában a 2022-es választás” - mondta.

Arról beszélt, hogy egy hétlépcsős hegyet lát maga előtt, illetve már részben maga mögött. Az első lépcső Hódmezővásárhely volt 2018-ban. A következő lépcső a Mindenki Magyarországa Mozgalom, illetve a Kossuth-körök megalapítása volt. A harmadik a 2019-es önkormányzati választás volt. A negyedik lépcső a megállapodás volt az ellenzéki összefogásról. Az ötödik lépcső volt az előválasztás, aminek kiharcolását Kész Zoltánnak tulajdonította. A hatodik lépcső most jön, a kemény kampányidőszak, amiben nem szabad engedni az eddigi lendületből. „Fidesz-közeli” ismerőseitől úgy hallotta, hogy már 50 millió forintot félretettek a lejáratására. Szerinte Karácsony példája azt mutatja, hogy valójában több milliárdot fognak költeni, nemcsak az ő, hanem minden ellenzéki jelölt lejáratására. Arra szólította híveit, hogy álljanak minden ellenzéki jelölt mögé, mert csak a támogatásukkal lehet elviselni a sok támadást. „Nemcsak a ti szabadságotok, hanem Orbán Viktor szabadsága is kockán forog” – fűzött be egy jelszót. A hetedik lépcsőfok pedig majd a közös győzelem lesz a 2022-es választáson.

„Nincs több kérdés, nincs belső vita, nincs jobb és bal, nincs cigány, meleg, zsidó, nincs határon túli és magyar. Egy kérdés van: Fidesz, vagy nem Fidesz. Mi mindannyian osztozunk abban, hogy még a fideszeseknek is az az érdeke, hogy leváltsuk a Fideszt” - mondta, majd kitért a magyar választási rendszer sajátosságaira, ahol „az egyik csapatnak úgy kell fociznia, hogy össze van kötve a lába”. „Ne gondoljátok, hogy demokratikus ez a választás, de tudjátok, hogy ennek ellenére is meg fogjuk nyerni” – mondta, majd bejelentette, hogy egymillió forintos jutalmat fognak felajánlani annak, aki kézzel fogható bizonyítékot ad a választási csalásról. A „nyomravezetői díj” bevezetésétől azt reméli, hogy az megakadályozza majd a szavazatvásárlást. Ezen felül még ugyanilyen fontosnak nevezte, hogy legyen huszonkétezer önkéntes a választásokon a szavazókörökben. „Az kell, hogy mindig ott legyetek. Egy ember menjen a mozgóurnával, egy pedig ott legyen a szavazóhelyiségben” - mondta, mert így megakadályozhatják a csalásokat.

Ezután arra szólított, hogy a jövő szombati békemenet útvonalán lakók plakátolják tele ablakaikat, és mondják el a menet résztvevőinek, hogy a Fidesz akadályozza az ügynökakták nyilvánosságra vonását. „Mondjátok el nekik Kalettát, de mondjátok el nekik Borkait, és mondjátok el neki Szájert, aki a homofób alkotmányt írta, de ő mászott le egy ereszcsatornán egy meleg orgiáról menekülve” – mondta, majd megint arról beszélt, hogy olyan Magyarországot szeretne, ahol „még a fideszes politikusok is nyíltan vállalhatják homoszexualitásukat, mert az nem szégyen”. Néhány szlogen erejéig beszélt a leendő kormányprogramról is, de leginkább csak fejezetcímeket sorolt egészségügyi reformtól roma felzárkóztatásig. Végül arról beszélt, hogy a Fidesz 11 év után azért adja meg a dolgozóknak a régóta követelt béremeléseket, „mert félnek, mert már csomagolnak”. „A Fidesz már csomagol, készülnek a bukásra. Félnek. Tőletek félnek. Az új Magyarországtól félnek. Az elszámoltatástól félnek. Ma belépni a Fideszbe olyan, mint 89-ben belépni a Munkásőrségbe. Van okuk a félelemre” - mondta, majd azzal zárta, hogy a kicsik, a civilek, a nép gondoskodik majd Orbánék leváltásáról. „A kijárat nem jobbra, nem balra van, hanem csak felfelé. Kétharmaddal fogjuk leváltani Orbán rendszerét!”