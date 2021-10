Alig szabadult, máris ellopta egy élet összegyűjtött kétszázasait

Spéci zsákmányt szerzett egy Kaposvár környéki betörő: a 44 éves fickó egy falubelijének házába mászott be a fürdőszobaablakon, hogy a házigazda kétszázasgyűjteményét vigye magával. 3000 pénzérménél is több volt, 600 ezer forintnál is többet ért, csak nehéz lehetett elkölteni.

A visszaeső vádlott ezután 24 éves társával tört be a szomszédos faluban egy német állampolgár házába, ahonnan csak kisebb értékű háztartási cikkeket vittek el, mivel megzavarták őket.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbírósághoz benyújtott vádiratában az azóta is letartóztatásban lévő, többszörös visszaesőnek minősülő férfival szemben fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás, míg társával szemben felfüggesztett fogházbüntetés kiszabására tett indítványt.