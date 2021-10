Állami telefonnal toboroztak embereket a békemenetre Tolna megyében

Az állami tulajdonú Nemzeti Infokommunikációs (NISZ) Zrt.-hez tartozik az a telefonszám, amelyen a Fidesz Tolna megyei szervezete várta a jelentkezéseket az október 23-i békemenet iránt érdeklődőktől. A Fidesz már a korábbi békemeneteken is ingyenes buszjáratokkal hordta Budapestre a támogatóit, olyan viszont még nem volt, hogy állami flottába tartozó számon lehetett volna jelentkezni a buszokra.

Miután Hadházy Ákos független parlamenti képviselő felhívta a figyelmet a telefonszámra, az RTL Híradója megkérdezte a dologról a Belügyminisztériumot, ők felügyelik ugyanis a NISZ Zrt.-t. A válaszban azt írták, „a NISZ Zrt. a békemenet szervezésében nem vesz részt”, és sem a NISZ, sem a Belügyminisztérium nem jár el egyetlen párt érdekei szerint sem. Elmondták azt is, hogy a NISZ biztosítja a kormányzati flottába tartozó telefonszámok jelentős részét, tehát kormánytisztviselők és más állami alkalmazottak is elérhetőek a hozzájuk tartozó telefonszámokon.

Hadházy Ákos fel is hívta a számot, amin egy fideszes aktivista jelentkezett be - munkaidőben. A Belügyminisztérium szerint a szám azonban egy kormánytisztviselőhöz tartozik, akinek munkaviszonyát az ügy miatt munkáltatója megszüntette. Hadházy azt mondta, örül, hogy következménye lett a dolognak, de az ügy azt bizonyítja, hogy kormánytisztviselők pártutasításokat hajtanak végre. A képviselő szerint ez azt is bizonyítja, hogy a békemenet szervezője, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) nem civil, a békemenetet állami alkalmazottak szervezik.

A CÖF egyébként hivatalosan magánadományokból szervezi az október 23-i rendezvényt, magánadományokból indítja buszait is Budapestre az ország minden tájáról. A szervezet beszámolói szerint óriási adományokat kapott nemcsak a Fidesz pártalapítványától, de olyan állami cégektől is, mint a Magyar Villamos Művek vagy a Szerencsejáték Zrt.